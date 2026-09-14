¿Qué nos puede estar diciendo la hinchazón abdominal que registramos a diario?

Conviene prestar atención a la recurrencia y a la presencia de otros síntomas.

Las molestias gastrointestinales, como el malestar y la hinchazón, son frecuentes y, en la mayoría de los casos, no indican una enfermedad grave. Los episodios ocasionales suelen relacionarse con comidas copiosas, comer rápido, alimentos que producen gases o el consumo excesivo de bebidas carbonatadas.

Sin embargo, cuando la hinchazón es recurrente, se acompaña de otros síntomas o afecta la calidad de vida, conviene investigar. “Cuando un síntoma se convierte en parte de la rutina, es importante averiguar”, explica la gastroenteróloga Gabriela Piovezani Ramos.

Una posibilidad frecuente es la intolerancia alimentaria, como la intolerancia a la lactosa, que puede provocar hinchazón, gases, calambres y diarrea. “No toda reacción a los alimentos significa una alergia”, aclara Ramos. Pero las intolerancias y las alteraciones de la flora intestinal pueden generar molestias importantes y requieren una evaluación adecuada.

También son comunes el estreñimiento, que favorece la acumulación de heces y gases, y el síndrome del intestino irritable, asociado con dolor abdominal, gases y cambios en el ritmo intestinal, como estreñimiento o diarrea. La enfermedad celíaca, una afección autoinmune desencadenada por el gluten, también puede causar hinchazón. En algunos casos se acompaña de diarrea, pérdida de peso, anemia o deficiencias nutricionales.

Por eso, la pérdida de peso inexplicable, sangre en las heces, vómitos frecuentes, anemia, fatiga intensa, dificultad para comer o cambios persistentes en los hábitos intestinales son señales de alarma que justifican una evaluación médica. El tratamiento deberá adaptarse al origen de los síntomas.

Cuando existen desencadenantes identificables, puede ayudar restringirlos. En otros casos, puede ser necesario recurrir a medicamentos según el diagnóstico, aunque los especialistas recomiendan evitar las dietas excesivamente restrictivas y el uso indiscriminado de antibióticos.