Jason Statham, a sus 58 años: “Soy muy estricto con el desayuno, como siempre huevos, cereales y fruta fresca”

El actor británico Jason Statham es una de las figuras más reconocidas del cine de acción y, a sus 58 años, continúa sorprendiendo por su estado físico. Detrás de su musculatura y resistencia hay una combinación de entrenamiento intenso, descanso y una alimentación cuidadosamente planificada, en la que el desayuno ocupa un lugar clave.

El protagonista de sagas como Transporter, Rápidos y Furiosos y Los Indestructibles sigue una dieta en la que, según explicó en distintas entrevistas, alrededor del 95% de los alimentos que consume son saludables. «Soy muy estricto con el desayuno», aseguró al describir una de las comidas que considera fundamentales para comenzar el día.

Qué desayuna Jason Statham para mantenerse en forma

El desayuno del actor combina proteínas, carbohidratos complejos y frutas frescas, una fórmula que le permite afrontar sus exigentes entrenamientos y jornadas de trabajo.

Habitualmente incluye:

Huevos duros.

Muesli o cereales integrales.

Fruta fresca.

Esta combinación aporta proteínas de calidad, fibra, vitaminas y energía de liberación gradual, nutrientes que forman parte de una alimentación equilibrada.

Una dieta basada en proteínas y alimentos frescos

Durante el resto del día, Statham mantiene el mismo criterio nutricional. En el almuerzo y la cena predominan las proteínas magras, como pollo y pescado, acompañadas por verduras, ensaladas y frutas.

El actor también procura evitar los alimentos ultraprocesados y limita al máximo las comidas con alto contenido de azúcar.

Los hábitos que completan su rutina

La alimentación es solo uno de los pilares de su estilo de vida. Para sostener su condición física, Jason Statham también presta especial atención al descanso y la hidratación.

Entre sus principales hábitos se destacan:

Dormir más de ocho horas por noche.

Evitar comer después de las 19 horas.

Beber al menos tres litros de agua por día.

Complementar la hidratación con jugos de frutas frescas.

Reducir al mínimo el consumo de azúcar y eliminar el alcohol de su rutina.

Disciplina para mantenerse activo

Con una carrera consolidada en Hollywood y numerosas películas de acción que demandan una gran preparación física, Statham continúa apostando por una rutina basada en la constancia.

Su estrategia combina entrenamiento regular, descanso adecuado y una alimentación rica en proteínas, frutas, verduras y cereales integrales. Aunque estos hábitos responden a sus necesidades físicas y profesionales, especialistas en nutrición recuerdan que cualquier cambio importante en la dieta debe adaptarse a las características y requerimientos de cada persona.