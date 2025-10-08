Kéfir: cómo prepararlo y qué beneficios tiene para la digestión y la inmunidad
El kéfir, una bebida ancestral rica en microorganismos vivos, vuelve a ganar protagonismo por sus efectos sobre la salud digestiva, inmunológica y metabólica.
Aunque su historia se remonta a las montañas del Cáucaso, el kéfir —conocido como «oro blanco»— se convirtió en uno de los fermentos más estudiados por la ciencia moderna. Con hasta 60 cepas de bacterias y levaduras, este alimento natural promete beneficios que van desde mejorar la digestión hasta fortalecer el sistema inmunológico.
El kéfir se elabora a partir de pequeños gránulos blancos y gelatinosos que contienen una comunidad simbiótica de bacterias lácticas y levaduras. Al fermentar leche o agua azucarada, estos microorganismos producen ácido láctico, dióxido de carbono y compuestos bioactivos que transforman la bebida original.
Dos versiones, un mismo principio
Existen dos variedades principales:
- Kéfir de leche, de sabor ácido y textura cremosa, similar al yogur, con alto contenido proteico y mineral.
- Kéfir de agua, más liviano y fermentado con azúcar, frutas o cultivos específicos, con menor aporte calórico pero igual potencial probiótico.
Según el medio TN, distintas investigaciones publicadas en revistas científicas como PubMed y BioMedCentral destacan sus efectos positivos sobre el equilibrio intestinal, el control de la glucosa y el colesterol, e incluso su acción antioxidante y antiinflamatoria.
Cómo prepararlo en casa
Preparar kéfir es sencillo, aunque requiere ciertos cuidados:
- Colocar los gránulos en un frasco de vidrio con leche o agua azucarada.
- Dejar fermentar entre 24 y 48 horas a temperatura ambiente.
- Colar, reutilizar los gránulos y conservar la bebida refrigerada.
Los especialistas recomiendan usar utensilios no metálicos, mantener la higiene y consumir la bebida dentro de los 7 a 10 días posteriores a su elaboración.
Respecto a la cantidad, expertos sugieren una dosis moderada: «Entre 100 y 200 ml diarios es suficiente para obtener beneficios. La clave está en la constancia y en elegir kéfir de buena calidad, idealmente casero o con cultivos vivos».
Entre los beneficios más documentados, se incluyen:
- Mejora de la digestión y la tolerancia a la lactosa.
- Efecto antibacteriano y antiinflamatorio.
- Regulación de la glucemia y del colesterol.
- Refuerzo del sistema inmune.
- Actividad antioxidante y cicatrizante.
Un estudio reciente en BMS Medicine concluyó que el kéfir puede reducir la disbiosis intestinal, una alteración de la microbiota común en pacientes críticos o personas sometidas a estrés prolongado.
Las bacterias y levaduras del kéfir —como Lactobacillus kefiranofaciens o Saccharomyces cerevisiae— ayudan a restablecer el equilibrio intestinal, reducen el pH y favorecen la diversidad microbiana.
