Cómo preparar panqueques de yogur griego: receta fácil y rápida para disfrutar
Livianos, rápidos y llenos de sabor: los panqueques de yogur griego se preparan en minutos y son una opción perfecta para el desayuno o la merienda.
Lista de Ingredientes
yogur griego: 1 taza
huevo: 1
harina leudante: 1/2 taza
azúcar (opcional): 1 cucharada
esencia de vainilla: 1 cucharada
Leche: 2 cucharadas
aceite o manteca: al gusto
Una opción ideal para el desayuno o la merienda: estos panqueques combinan lo mejor del clásico sabor casero con un toque saludable gracias al yogur griego. Se preparan en pocos minutos y pueden acompañarse con frutas, miel o dulce.
El yogur griego se volvió un ingrediente estrella en muchas cocinas por su textura cremosa y su aporte de proteínas. En esta receta reemplaza parte de la harina y la manteca, logrando unos panqueques livianos, suaves y con un sabor ligeramente ácido que combina muy bien con toppings dulces o salados.
Paso a paso: cómo hacer panqueques de yogur griego
- En un bol, batir el yogur griego con el huevo y la vainilla hasta integrar.
- Agregar la harina, el azúcar y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea y espesa.
- Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca o aceite.
- Verter pequeñas porciones de masa y cocinar cada panqueque 1 o 2 minutos por lado, hasta que se formen burbujas y se dore.
- Servir tibios con frutas frescas, miel, dulce o mantequilla de maní.
Una receta fácil y adaptable
Si querés una versión más nutritiva, podés usar harina integral o avena molida. También se pueden hacer salados, eliminando el azúcar y agregando hierbas o queso rallado.
