Cómo preparar panqueques de yogur griego: receta fácil y rápida para disfrutar

Lista de Ingredientes yogur griego: 1 taza huevo: 1 harina leudante: 1/2 taza azúcar (opcional): 1 cucharada esencia de vainilla: 1 cucharada Leche: 2 cucharadas aceite o manteca: al gusto

Una opción ideal para el desayuno o la merienda: estos panqueques combinan lo mejor del clásico sabor casero con un toque saludable gracias al yogur griego. Se preparan en pocos minutos y pueden acompañarse con frutas, miel o dulce.

El yogur griego se volvió un ingrediente estrella en muchas cocinas por su textura cremosa y su aporte de proteínas. En esta receta reemplaza parte de la harina y la manteca, logrando unos panqueques livianos, suaves y con un sabor ligeramente ácido que combina muy bien con toppings dulces o salados.

Paso a paso: cómo hacer panqueques de yogur griego

En un bol, batir el yogur griego con el huevo y la vainilla hasta integrar.



Agregar la harina, el azúcar y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea y espesa.



Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca o aceite.



Verter pequeñas porciones de masa y cocinar cada panqueque 1 o 2 minutos por lado, hasta que se formen burbujas y se dore.



Servir tibios con frutas frescas, miel, dulce o mantequilla de maní.

Una receta fácil y adaptable

Si querés una versión más nutritiva, podés usar harina integral o avena molida. También se pueden hacer salados, eliminando el azúcar y agregando hierbas o queso rallado.

