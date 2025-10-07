SUSCRIBITE
15 min cronometro
Yo Como

Cómo preparar panqueques de yogur griego: receta fácil y rápida para disfrutar

Livianos, rápidos y llenos de sabor: los panqueques de yogur griego se preparan en minutos y son una opción perfecta para el desayuno o la merienda.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
15 min cronometro
Yo Como

Cómo preparar panqueques de yogur griego: receta fácil y rápida para disfrutar

Livianos, rápidos y llenos de sabor: los panqueques de yogur griego se preparan en minutos y son una opción perfecta para el desayuno o la merienda.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

yogur griego: 1 taza

huevo: 1

harina leudante: 1/2 taza

azúcar (opcional): 1 cucharada

esencia de vainilla: 1 cucharada

Leche: 2 cucharadas

aceite o manteca: al gusto

Una opción ideal para el desayuno o la merienda: estos panqueques combinan lo mejor del clásico sabor casero con un toque saludable gracias al yogur griego. Se preparan en pocos minutos y pueden acompañarse con frutas, miel o dulce.

El yogur griego se volvió un ingrediente estrella en muchas cocinas por su textura cremosa y su aporte de proteínas. En esta receta reemplaza parte de la harina y la manteca, logrando unos panqueques livianos, suaves y con un sabor ligeramente ácido que combina muy bien con toppings dulces o salados.

Paso a paso: cómo hacer panqueques de yogur griego

  • En un bol, batir el yogur griego con el huevo y la vainilla hasta integrar.
  • Agregar la harina, el azúcar y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea y espesa.
  • Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca o aceite.
  • Verter pequeñas porciones de masa y cocinar cada panqueque 1 o 2 minutos por lado, hasta que se formen burbujas y se dore.
  • Servir tibios con frutas frescas, miel, dulce o mantequilla de maní.

Una receta fácil y adaptable

Si querés una versión más nutritiva, podés usar harina integral o avena molida. También se pueden hacer salados, eliminando el azúcar y agregando hierbas o queso rallado.

Imagen generada con IA.


Temas

Alimentación saludable

Cocina

Cómo hacer

Gastronomia

Recetas

Saludable

sin harina

sin harinas

Yo Como

yogur casero
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Últimas noticias