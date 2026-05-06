La planta arbustiva que crece en invierno: fácil de cuidar, produce flores azuladas y es muy ornamental

Incorporar la duranta en el diseño del jardín no solo garantiza belleza y frescura, sino que también aporta beneficios ambientales.-

La Duranta erecta, también conocida como duranta, es una planta arbustiva de gran valor ornamental debido a sus vistosas flores azuladas y su fácil mantenimiento. Originaria de América tropical, se ha convertido en una opción muy popular en los jardines argentinos gracias a su resistencia y versatilidad.

La duranta puede alcanzar alturas de entre 2 y 4 metros, con un follaje denso y brillante que la hace ideal para la formación de cercos vivos o como planta aislada. Sus pequeñas flores en tonos azul violáceo se presentan en racimos y atraen a polinizadores como abejas y mariposas, lo que contribuye a la biodiversidad del entorno.

Además, en otoño y primavera, esta planta produce bayas anaranjadas que agregan un atractivo adicional al paisaje, aunque es importante destacar que estas frutas no son comestibles y pueden ser tóxicas si se ingieren.

¿Cómo cultivar la duranta?

Una de las grandes ventajas de este arbusto es su facilidad de cultivo. Se adapta a diferentes tipos de suelo, aunque prefiere los bien drenados y ricos en materia orgánica. Tolera tanto el pleno sol como la semisombra, aunque su floración será más abundante si recibe una buena cantidad de luz solar.

Fotos gentileza.-

El otoño es una excelente época para plantar la duranta, ya que permite un buen desarrollo radicular antes de la llegada del invierno. Se recomienda un riego moderado, evitando encharcamientos, y una poda regular para mantener su forma y estimular nuevas floraciones.

Ideal para jardines urbanos y rurales

Gracias a su rápido crecimiento y su capacidad de adaptación, la duranta es una alternativa perfecta tanto para jardines urbanos como rurales. Se utiliza en bordes, macizos florales o como seto, brindando color y estructura durante todo el año.

Además, es una planta resistente a plagas y enfermedades, aunque en climas húmedos puede ser susceptible al ataque de pulgones y cochinillas, que pueden controlarse con métodos ecológicos como el uso de jabón potásico o aceite de neem.

Incorporar la duranta en el diseño del jardín no solo garantiza belleza y frescura, sino que también aporta beneficios ambientales. Su capacidad para atraer polinizadores ayuda al equilibrio ecológico y favorece la regeneración de otras especies vegetales.

Con cuidados mínimos y una gran capacidad ornamental, la Duranta erecta se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan un arbusto vistoso y de fácil mantenimiento en Argentina.