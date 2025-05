La planta «cucharita» que te avisa cuando necesita agua y se adapta a cualquier rincón

Tener plantas de interior es una de las formas más simples de mejorar el ánimo, purificar el aire y decorar la casa. Pero no todas las especies resisten el ritmo cotidiano, las calefacciones encendidas o la falta de luz natural. Por eso, hay una en particular que se volvió aliada de quienes quieren empezar con bajo riesgo: la Peperomia, también conocida como «planta cucharita».

Esta especie tropical, de hojas carnosas y forma compacta, tiene una cualidad clave: avisa cuando necesita agua. Si está bien hidratada, sus hojas están firmes y erguidas. Si le falta riego, baja la presión de las hojas y se pone “floja”, pero se recupera rápidamente cuando se le da un poco de agua.

Por qué es ideal para interiores

Fotos gentileza.-

La Peperomia es una planta que soporta ambientes con poca luz, como baños, cocinas o escritorios. No crece demasiado, por lo que no necesita trasplantes frecuentes, y no es tóxica para mascotas, algo importante en hogares con perros o gatos.

Además, tolera bastante bien la sequedad del ambiente, una ventaja para los meses de otoño e invierno, cuando el uso de calefacción suele afectar a otras plantas más sensibles.

Cuidados básicos: menos es más

Una de las claves para mantener sana una Peperomia es no excederse con el agua. Sus raíces carnosas almacenan humedad, por lo que el exceso de riego puede ser más dañino que la sequía.

Riego : una vez por semana en otoño; menos si el ambiente es húmedo.

: una vez por semana en otoño; menos si el ambiente es húmedo. Ubicación : cerca de una ventana, pero sin sol directo.

: cerca de una ventana, pero sin sol directo. Sustrato : liviano y con buen drenaje.

: liviano y con buen drenaje. Maceta : preferentemente de barro o cerámica con agujero de drenaje.

: preferentemente de barro o cerámica con agujero de drenaje. Fertilización: cada 30 días con abono líquido suave.

Otras variedades que también “avisan”

Si te gusta este tipo de plantas que dan señales claras, hay otras especies que cumplen una función similar:

Calatheas : se enrollan cuando falta agua.

: se enrollan cuando falta agua. Fitonia : se marchita rápido y revive igual de rápido con riego.

: se marchita rápido y revive igual de rápido con riego. Aloe vera: sus hojas se afinan y ablandan cuando necesita hidratación.

Una opción ideal para regalar (o autorregalarse)

Por su tamaño compacto, su facilidad de cuidado y su resistencia al olvido, la Peperomia se convirtió en una de las plantas más regaladas en ferias, viveros y tiendas deco. Suma verde a cualquier espacio, no requiere atención constante y da pequeñas señales que ayudan a conectar con sus necesidades sin estrés.