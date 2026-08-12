La planta de la estepa patagónica que podría ayudar a fortalecer el cabello y combatir su caída

La jarilla crespa es una especie característica de la Patagonia.

En la inmensidad de la estepa patagónica crecen plantas capaces de soportar condiciones extremas, como fuertes vientos, heladas y períodos de sequía. Entre ellas se encuentra la jarilla crespa, una especie que en los últimos años comenzó a despertar interés dentro de la cosmética natural.

Valeria Bortolotti, ingeniera agrónoma y especialista en cosmética natural, destacó las propiedades que se le atribuyen a esta planta y explicó cómo se incorpora en productos destinados al cuidado del cabello.

La jarilla crespa, una planta resistente de la Patagonia

La jarilla crespa se caracteriza por su capacidad para adaptarse a ambientes adversos. Según explicó Bortolotti, se trata de una planta que no crece en cualquier lugar y que puede encontrarse en distintas zonas de la Patagonia.

«Esta planta rústica que tengo acá en la mano es jarilla crespa. No crece en cualquier lado», señaló la especialista.

Su resistencia frente a las condiciones climáticas de la región es uno de los aspectos que más llama la atención dentro de las propuestas de cosmética natural.

¿Qué propiedades tiene para el cabello?

De acuerdo con Bortolotti, la jarilla crespa posee compuestos antioxidantes y propiedades que podrían contribuir al fortalecimiento del cuero cabelludo y del cabello.

La especialista sostiene que sus componentes pueden incorporarse a formulaciones cosméticas destinadas a cabellos debilitados o castigados y que, combinada con otros ingredientes vegetales, puede formar parte de rutinas orientadas a mejorar su aspecto y fortaleza.

Sin embargo, es importante diferenciar estas afirmaciones de los tratamientos médicos contra la caída del cabello: no hay que interpretar a la jarilla como una cura comprobada para la alopecia ni como un reemplazo de una consulta dermatológica.

El interés por la cosmética natural patagónica

El uso de especies autóctonas en productos cosméticos forma parte de una tendencia que busca aprovechar recursos vegetales locales y desarrollar alternativas a partir de ingredientes naturales.

Bortolotti plantea que la jarilla puede combinarse con otros componentes botánicos para elaborar productos destinados al cuidado de cabellos dañados.

«Combinamos esta fuerza del sur con nuestra cosmética natural para crear un combo que rescata los cabellos más castigados», explicó.

La propuesta pone el foco en una planta característica del paisaje patagónico y en el potencial de sus compuestos para aplicaciones cosméticas, aunque la evidencia científica disponible debe ser considerada antes de atribuirle efectos específicos sobre el crecimiento del cabello o la prevención de su caída.

Una especie autóctona que gana espacio

La jarilla forma parte del paisaje de la Patagonia y representa una de las especies adaptadas a las condiciones particulares de la estepa. Ahora, sus posibles aplicaciones en cosmética natural hacen que también sea mirada desde una perspectiva diferente.

Su incorporación a productos para el cabello refleja, además, el creciente interés por desarrollar cosmética basada en especies vegetales locales y en recursos propios de cada región.