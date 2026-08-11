Desayunos sin harinas: 5 recetas fáciles para cambiar el hábito y arrancar el día distinto
Pan, tostadas, galletitas y facturas suelen dominar la primera comida del día. Sin embargo, hay alternativas simples para variar el desayuno sin recurrir a las harinas y sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Para muchas personas, pensar en un desayuno sin harinas parece difícil. La costumbre lleva casi automáticamente al pan, las tostadas, las galletitas o alguna preparación de panadería. Pero cambiar esa rutina no necesariamente implica cocinar platos complicados ni comprar ingredientes difíciles de conseguir.
Huevos, frutas, yogur, semillas, quesos y frutos secos permiten preparar desayunos rápidos, variados y saciantes. La clave está en encontrar combinaciones que resulten prácticas para sostenerlas en el tiempo.
Estas cinco recetas pueden servir como punto de partida.
1. Omelette de huevo y queso en cinco minutos
Una de las alternativas más sencillas para quienes prefieren un desayuno salado.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1 feta o un pequeño trozo de queso
- Tomate en cubitos, opcional
- Sal y pimienta
Preparación: batir los huevos, colocarlos en una sartén antiadherente y cocinar a fuego medio. Agregar el queso y, si se desea, tomate. Doblar el omelette y cocinar uno o dos minutos más.
Se puede completar con palta, tomate fresco o alguna fruta.
2. Yogur con fruta, nueces y semillas
No requiere cocinar y puede prepararse en apenas un par de minutos.
Ingredientes:
- 1 pote o porción de yogur natural
- Frutillas, arándanos, durazno, manzana u otra fruta
- Un puñado pequeño de nueces o almendras
- 1 cucharadita de semillas de chía
Preparación: colocar el yogur en un recipiente, sumar la fruta cortada y terminar con las nueces y las semillas.
Para reducir el agregado de azúcar, conviene elegir yogur natural sin azúcar y aprovechar el dulzor propio de la fruta.
3. Panqueques de banana y huevo, sin harina
Una receta útil para quienes extrañan un desayuno más parecido a los panqueques tradicionales.
Ingredientes:
- 1 banana madura
- 2 huevos
- Canela, opcional
Preparación: pisar muy bien la banana y mezclarla con los huevos hasta obtener una preparación bastante homogénea. Cocinar pequeñas porciones en una sartén antiadherente, aproximadamente uno o dos minutos de cada lado.
Se pueden acompañar con yogur natural, frutas frescas o una pequeña cantidad de pasta de maní sin azúcar agregada.
4. Palta rellena con huevo revuelto
Una opción diferente que también puede funcionar para quienes necesitan un desayuno más contundente.
Ingredientes:
- ½ palta
- 2 huevos
- Tomate
- Sal y pimienta
Preparación: hacer los huevos revueltos en una sartén y colocarlos sobre la palta. Agregar tomate picado y condimentar.
Otra posibilidad es cortar todos los ingredientes y preparar directamente un bowl de huevo, palta y tomate.
5. Pudding rápido de chía
Es una alternativa especialmente práctica porque puede dejarse preparada la noche anterior.
Ingredientes:
- 3 cucharadas de semillas de chía
- ½ taza de leche o bebida vegetal sin azúcar
- Fruta fresca
- Canela o esencia de vainilla
Preparación: mezclar la chía con la leche y dejar reposar en la heladera durante varias horas, idealmente toda la noche. Por la mañana, revolver y agregar la fruta.
La chía absorbe líquido y forma una preparación de textura similar a un pudding. Prepararlo de antemano puede ayudar a evitar recurrir a las galletitas o tostadas cuando hay poco tiempo.
Cómo empezar a cambiar el desayuno sin complicarse
No es necesario transformar toda la alimentación de un día para otro. Una estrategia posible es elegir dos o tres desayunos simples y alternarlos durante la semana, especialmente durante los días de mayor apuro.
También es importante recordar que “sin harina” no significa automáticamente “más saludable”. La calidad general del desayuno depende de los alimentos elegidos, las cantidades y las necesidades de cada persona.
Para quienes están acostumbrados a desayunar siempre panificados, incorporar huevos, frutas, yogur natural, semillas, frutos secos o palta puede ser una manera sencilla de ganar variedad y salir de una rutina alimentaria demasiado dependiente de las harinas.
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