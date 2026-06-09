La planta trepadora ideal para los días fríos: resiste el invierno y mantiene el jardín verde todo el año

Cuando las temperaturas bajan y la mayoría de las plantas reducen su actividad.-

Con la llegada del invierno, muchos jardines pierden color y volumen. Las bajas temperaturas, las heladas y los días más cortos afectan el crecimiento de numerosas especies. Sin embargo, existe una planta que se destaca por su resistencia al frío y por mantener su aspecto ornamental durante todo el año: la hiedra inglesa (Hedera helix).

Esta trepadora perenne es una de las favoritas de paisajistas y aficionados a la jardinería porque combina belleza, rusticidad y facilidad de cultivo. Además, puede adaptarse tanto a jardines amplios como a patios y balcones.

También puede estar presente en macetas.-

Por qué la hiedra es ideal para el invierno

La principal ventaja de la hiedra inglesa es que no pierde sus hojas durante la temporada fría. Mientras otras plantas reducen su actividad, esta especie continúa mostrando un follaje abundante de color verde intenso.

Según especialistas del servicio de extensión de la Universidad de Clemson y de la Royal Horticultural Society del Reino Unido, la hiedra destaca por su capacidad para tolerar bajas temperaturas y crecer en condiciones de sombra parcial o incluso sombra casi completa.

Además, ayuda a cubrir muros, cercos y estructuras que durante el invierno suelen verse desnudos y poco atractivos.

Cuáles son sus principales beneficios

Además de su valor ornamental, la hiedra ofrece otras ventajas:

Mantiene el color verde durante todo el año.

Tolera heladas moderadas y bajas temperaturas.

Crece con rapidez una vez establecida.

Puede cultivarse en macetas o directamente en el suelo.

Se adapta a espacios con poca luz solar.

Estas características la convierten en una excelente aliada para quienes desean un jardín atractivo incluso en los meses más fríos.

Cómo cuidarla para que crezca sana

La hiedra no requiere demasiados cuidados. Los expertos recomiendan ubicarla en un lugar con sombra o semisombra y mantener el suelo ligeramente húmedo, evitando los excesos de agua.

Durante el invierno los riegos pueden espaciarse porque la evaporación es menor. También es conveniente realizar podas ligeras para controlar su crecimiento y dirigirla hacia la superficie que se desea cubrir.

Una opción para darle vida al jardín en invierno

Cuando las temperaturas bajan y la mayoría de las plantas reducen su actividad, la hiedra inglesa se convierte en una de las mejores alternativas para mantener espacios verdes atractivos.

Su resistencia al frío, su rápido crecimiento y su capacidad para cubrir muros y cercos la posicionan como una de las trepadoras más recomendadas para atravesar el invierno sin perder el encanto del jardín.