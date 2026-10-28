La planta trepadora que florece en primavera, perfuma todo el patio y puede cubrir una pared

El jazmín de leche puede tolerar algunas heladas, especialmente cuando se encuentra bien establecido y protegido

Con la llegada de la primavera, algunas plantas se convierten en protagonistas de los jardines por sus colores y aromas. Una de ellas es el jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides), una trepadora de hojas persistentes que se destaca por sus flores blancas en forma de estrella y su fragancia. Esta especie, también conocida como falso jazmín o jazmín estrella, es valorada por instituciones botánicas como la Royal Horticultural Society (RHS), que destaca su carácter trepador, su follaje ornamental y su floración perfumada.

Una de sus mayores ventajas es su versatilidad. Puede utilizarse para cubrir rejas, vestir paredes, decorar pérgolas o crear sectores verdes en patios y terrazas. Además, a diferencia de otras plantas que pierden completamente sus hojas durante el invierno, el jazmín de leche conserva gran parte de su follaje durante todo el año, aunque puede presentar cambios de color o perder algunas hojas en condiciones de frío intenso.

Fotos gentileza.-

Una trepadora que transforma el jardín en primavera

El jazmín de leche es originario de Asia oriental y pertenece a la familia Apocynaceae. Aunque popularmente se lo conoce como jazmín, no pertenece al mismo género que los jazmines verdaderos.

Su principal atractivo aparece durante la temporada de floración, cuando produce numerosos grupos de pequeñas flores blancas con cinco pétalos dispuestos en forma de estrella. Estas flores desprenden una fragancia dulce que puede percibirse en distintos sectores del jardín.

La floración suele producirse desde fines de primavera y durante el verano, aunque el momento exacto depende de las temperaturas y las condiciones de cultivo.

Otra característica interesante es su crecimiento trepador. Con el tiempo, sus tallos pueden extenderse varios metros y cubrir superficies amplias, siempre que cuenten con un soporte adecuado.

Dónde colocar el jazmín de leche para que crezca fuerte

La ubicación es uno de los factores más importantes para conseguir una planta saludable y una floración abundante.

El jazmín de leche puede crecer tanto a pleno sol como en condiciones de semisombra. Sin embargo, una ubicación luminosa, con varias horas de sol, suele favorecer la producción de flores.

En jardines expuestos a temperaturas elevadas, puede beneficiarse de cierta protección durante las horas de mayor calor. También es recomendable resguardarlo de los vientos intensos, especialmente cuando se trata de ejemplares jóvenes.

Para utilizarlo como trepadora, conviene instalar una reja, una celosía o una estructura resistente que permita orientar sus tallos. La planta no se adhiere por sí sola a las paredes lisas, por lo que necesita elementos sobre los cuales enredarse.

Con una guía adecuada, puede convertirse en una excelente alternativa para generar privacidad y decorar espacios exteriores.

Cómo regar el jazmín de leche durante la primavera y el verano

Aunque es una planta relativamente resistente una vez establecida, el jazmín de leche necesita un riego adecuado durante sus primeras etapas de crecimiento.

En primavera y verano, cuando aumentan las temperaturas y la actividad de la planta, es importante mantener una humedad moderada en el suelo.

La clave es evitar tanto la sequedad prolongada como el exceso de agua. Los encharcamientos pueden perjudicar las raíces, especialmente cuando la tierra tiene un drenaje deficiente.

Antes de volver a regar, conviene comprobar la humedad del sustrato. Si la capa superficial todavía está húmeda, generalmente no es necesario agregar más agua de inmediato.

Los ejemplares cultivados en macetas pueden requerir controles más frecuentes, ya que el sustrato suele secarse con mayor rapidez que en el suelo del jardín.

¿Se puede cultivar el jazmín de leche en macetas?

Una de las ventajas de esta especie es que no necesita obligatoriamente un jardín amplio para desarrollarse.

El jazmín de leche también puede cultivarse en macetas grandes, siempre que tengan suficiente espacio para las raíces, orificios de drenaje y un sustrato adecuado.

Esta alternativa resulta especialmente interesante para balcones, terrazas y patios pequeños.

Para acompañar su crecimiento, es conveniente colocar un tutor o una estructura vertical desde el comienzo. De esta manera, los tallos pueden orientarse y formar una cobertura vegetal.

En recipientes, además, es importante controlar el riego y renovar los nutrientes cuando sea necesario, ya que las raíces disponen de un volumen de tierra limitado.

Cuándo podar el jazmín de leche y cómo estimular su floración

La poda permite mantener la forma de la planta, controlar su tamaño y evitar que los tallos crezcan de manera desordenada.

En general, la poda principal se recomienda después de la floración, para no eliminar los brotes que están por producir flores.

Durante el resto del año pueden retirarse ramas secas, dañadas o mal orientadas. También es posible guiar los tallos nuevos hacia los sectores que se desea cubrir.

No es necesario realizar podas intensas todos los años. En muchos casos, pequeños recortes de mantenimiento son suficientes para conservar una planta equilibrada.

Para favorecer la floración, también conviene asegurar una buena exposición a la luz, un suelo con drenaje adecuado y evitar la fertilización excesiva con nitrógeno, que puede estimular principalmente el crecimiento de hojas.

¿El jazmín de leche resiste el frío de Río Negro y Neuquén?

En la Patagonia, las temperaturas invernales y los vientos representan un desafío para numerosas plantas ornamentales.

El jazmín de leche puede tolerar algunas heladas, especialmente cuando se encuentra bien establecido y protegido. Sin embargo, las heladas intensas o prolongadas pueden dañar sus hojas y tallos, por lo que no debe considerarse una especie completamente resistente al frío extremo.

En localidades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, conviene elegir ubicaciones reparadas, preferentemente cerca de paredes que ofrezcan cierta protección frente al viento.

Los ejemplares jóvenes y los cultivados en macetas son particularmente sensibles a las bajas temperaturas. Durante los primeros inviernos puede ser necesario protegerlos de las heladas más fuertes.

Con los cuidados adecuados, esta trepadora puede convertirse en una de las protagonistas del jardín durante buena parte del año. Su combinación de flores blancas, perfume intenso y follaje persistente la transforma en una opción atractiva para quienes buscan sumar naturaleza, color y privacidad a los espacios exteriores.