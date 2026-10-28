De qué murió la mamá de Lionel Scaloni: qué se sabe de la enfermedad que atravesaba desde hacía cinco años

La muerte de Eulalia Marzetti, mamá de Lionel Scaloni, a los 74 años generó una profunda tristeza en Pujato, la localidad santafesina donde residía junto a su esposo. La noticia se conoció este miércoles 28 de octubre de 2026 y volvió a poner en primer plano la enfermedad que la mujer atravesaba desde hacía aproximadamente cinco años.

Según informó TN, a partir de fuentes cercanas a la familia, el fallecimiento fue confirmado por allegados al entrenador de la Selección argentina. Aunque se conocía que Eulalia tenía problemas de salud desde 2021, hasta el momento no trascendió un diagnóstico médico específico ni se confirmó oficialmente la causa exacta de su muerte.

De qué murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti atravesaba una enfermedad desde hacía alrededor de cinco años, según la información publicada por distintos medios santafesinos, entre ellos UNO Santa Fe y Radio 2.

Sin embargo, la familia no dio a conocer públicamente qué enfermedad padecía ni cuáles fueron las circunstancias médicas que provocaron su fallecimiento.

La situación de salud de la mujer había sido mencionada por el propio Lionel Scaloni en distintas oportunidades, especialmente durante 2021, cuando el entrenador reconoció que atravesaba un momento personal difícil.

La enfermedad de su mamá que preocupaba a Scaloni desde 2021

En octubre de 2021, después de un partido de la Selección argentina frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni habló sobre la preocupación que le generaba el estado de salud de su madre.

Durante aquella conferencia de prensa, el entrenador dejó en claro que su atención estaba puesta en la situación familiar y no únicamente en los desafíos deportivos.

La enfermedad de Eulalia había comenzado a tener repercusión pública meses antes, cuando Argentina conquistó la Copa América en Brasil.

La conmovedora dedicatoria de Lionel Scaloni a su mamá

En julio de 2021, después de que Argentina derrotara a Brasil en el Maracaná y conquistara la Copa América, Scaloni dedicó el título a su madre, que atravesaba un delicado momento de salud.

Aquella consagración tuvo un significado especial para el entrenador, que no ocultó su preocupación por Eulalia.

Sus palabras reflejaron el vínculo familiar y la importancia que tenía para él acompañar a su mamá durante su enfermedad.

El último adiós a Eulalia Marzetti en Pujato

Eulalia Marzetti vivía en Pujato junto a su esposo, Ángel Scaloni, conocido como Chiche. Allí criaron a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Además de su vida familiar, Eulalia se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad de Pujato.

Según los primeros reportes, el fallecimiento ocurrió el martes 27 de octubre y la noticia trascendió durante la mañana del miércoles 28.

El entrenador se encontraba en Buenos Aires cuando se conoció la noticia y tenía previsto trasladarse a Pujato para acompañar a sus seres queridos.

La despedida se realizaría en una ceremonia íntima, reservada para familiares y allegados.

Mientras la familia atraviesa el duelo, la causa médica específica del fallecimiento permanece sin confirmación pública.