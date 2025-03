Los diez alimentos que tenés que incorporar a tu dieta para aumentar la vitamina D

La vitamina D es un nutriente esencial que no solo fortalece los huesos, sino que también tiene un rol crucial en el sistema inmunológico y el bienestar general. A pesar de que nuestro cuerpo puede sintetizarla a partir de la luz solar, muchos no reciben suficiente, en particular quienes pasan gran parte del tiempo en interiores o viven en zonas con poca exposición al sol.

Acompañar el consumo de estos alimentos con una adecuada exposición solar es esencial. Apenas 15 a 20 minutos diarios al aire libre pueden ser suficientes para que el cuerpo produzca vitamina D de forma natural. Sin embargo, en los meses de invierno o en regiones con menos sol, es aún más importante prestar atención a la dieta.

¿Cómo identificar una deficiencia de vitamina D?

Los síntomas de deficiencia pueden ser sutiles al principio, pero incluyen fatiga, debilidad muscular y dolores en los huesos. Si no se trata a tiempo, esta deficiencia puede derivar en problemas de salud más graves, como la osteoporosis o, en los casos más severos, el raquitismo en niños.

Incorporar estos alimentos a tu alimentación cotidiana y garantizar la exposición solar adecuada puede marcar una gran diferencia en la salud a largo plazo.

Para mantener niveles adecuados de vitamina D, es recomendable incorporar ciertos alimentos a la dieta diaria. A continuación, te presentamos una selección de los más ricos en este nutriente:

El top 10 de alimentos ricos en vitamina D:

1. Pescados grasos

El salmón, la caballa y las sardinas encabezan la lista. Además de vitamina D, aportan ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el corazón.

2. Hígado de res

Este alimento no solo es una excelente fuente de vitamina D, sino que también ofrece otros nutrientes como vitamina A y hierro. Aunque no es el favorito de muchos, es altamente nutritivo.

3. Yemas de huevo

Incluir huevos en el desayuno es una manera práctica de aumentar la ingesta de vitamina D. Las yemas concentran este valioso nutriente de manera natural.

4. Ricota fortificada

Este queso fresco, cuando se encuentra fortificado, combina los beneficios de la vitamina D y el calcio, una dupla perfecta para la salud ósea.

5. Hongos expuestos al sol

Los hongos que han sido tratados con luz solar o ultravioleta pueden ser una buena fuente vegetal de vitamina D. Algunos comercios ya los ofrecen de esta manera.

6. Leche fortificada

Tanto la leche de vaca como las alternativas vegetales, como la de soja o almendra, suelen estar enriquecidas con vitamina D. Leer las etiquetas es importante para asegurarse de su contenido.

7. Cereales fortificados

Muchas marcas de cereales para el desayuno han sido fortificadas con vitamina D, lo que los convierte en una opción práctica para quienes necesitan un refuerzo nutricional.

8. Atún enlatado

Aunque el atún fresco contiene más vitamina D, su versión enlatada sigue siendo una buena opción accesible y fácil de almacenar.

9. Palta

Entre las frutas, la palta se destaca por su contenido de vitamina D, además de ser rica en grasas saludables que ayudan a la absorción de este nutriente.

10. Manteca

Si bien debe consumirse con moderación, la manteca contiene pequeñas cantidades de vitamina D de forma natural, por lo que puede complementar la dieta.

