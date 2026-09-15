Tenía un taller y una vivienda en la estación ferroviaria de Bariloche: la Justicia ordenó el desalojo

Un galpón ubicado dentro de la estación ferroviaria de Bariloche, al este de la ciudad, se convirtió hace años en el taller de un artista para trabajar la piedra. Con el tiempo, también se construyó una vivienda. El vínculo para utilizar el lugar comenzó mediante comodatos y posteriormente pasó a un contrato de alquiler con Tren Patagónico S.A.

El contrato se firmó en 2016 por un plazo de tres años aunque tras su vencimiento, el artista permaneció en el predio. La empresa rionegrina reclamó los alquileres impagos y realizó distintas intimaciones. En febrero de 2025, le comunicó que debía cancelar la deuda y devolver el inmueble. Un mes después, el hombre envió una nota al gobernador Alberto Weretilneck en la que expresó su voluntad de alcanzar un acuerdo para seguir utilizando las instalaciones y reconoció una deuda superior a los 12 millones de pesos.

La Fiscalía de Estado, en representación de Tren Patagónico S.A., inició el juicio de desalojo. El reclamo comprendió el predio de 2.800 metros cuadrados dentro de la estación de ferrocarril, donde se encuentra un galpón de 450 metros cuadrados y una vivienda.

El hombre se opuso al desalojo y argumentó que originalmente había recibido el espacio para desarrollar un proyecto vinculado con obras de arte en piedra y que, durante los años de ocupación, realizó tareas de mantenimiento y mejoras. También sostuvo que construyó una vivienda y planteó su derecho a reclamar el valor de esas inversiones.

Durante el juicio, un informe social dio cuenta de su situación económica y familiar; mientras que varioos testigos destacaron su trayectoria artística. La sentencia de primera instancia tomó en cuenta esas circunstancias, pero consideró que no modificaban la cuestión de fondo a resolver: si existía o no una obligación de devolver el inmueble.

El juez tuvo por acreditado el contrato de locación. Una pericia caligráfica confirmó que las firmas pertenecían al demandado. También consideró probado que el plazo había vencido, que Tren Patagónico había comunicado su decisión de finalizar el vínculo y que existían alquileres que no habían sido abonados en su totalidad. Finalmente, ordenó restituir el predio.

El artista apeló argumentando que no se había considerado el origen de la ocupación, la actividad cultural desarrollada en el lugar y las mejoras realizadas. También invocó el derecho a una vivienda digna y un derecho de retención por las inversiones que afirmó haber efectuado.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa de Bariloche confirmó el desalojo. Se tuvo en cuenta el vencimiento del contrato y la decisión del locador de finalizar el vínculo. De esta forma, el artista deberá restituir el predio ubicado dentro de la estación ferroviaria de Bariloche.