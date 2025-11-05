Pomelo y medicamentos: por qué puede ser peligroso combinarlos, según los expertos

El pomelo es una de las frutas más saludables por su alto contenido en vitamina C, antioxidantes y fibra, pero también puede convertirse en un riesgo si se combina con ciertos medicamentos. Así lo advierte el doctor Conrado Estol, neurólogo y referente en salud y bienestar.

La advertencia de los médicos sobre la combinación de pomelo con remedios

“No todos saben que el pomelo puede interferir con varios medicamentos —desde antihipertensivos hasta ansiolíticos y estatinas (para el colesterol)—”, explica el especialista.

El motivo radica en que el pomelo inhibe una enzima del hígado llamada CYP3A4, responsable de metabolizar una amplia variedad de fármacos.

Cuando esta enzima se bloquea, el medicamento no se descompone correctamente, se acumula en la sangre y su efecto se potencia más de lo esperado.

Esto puede derivar en mareos, arritmias o incluso efectos tóxicos, según el tipo de medicación.

Un descubrimiento casual en Canadá

El efecto del pomelo sobre los medicamentos fue descubierto por David Spence, investigador canadiense, mientras probaba cómo el alcohol influía en un remedio para la presión arterial.

Para disimular el mal sabor del alcohol puro que usaban en los experimentos, lo mezclaron con jugo de pomelo. Sin embargo, notaron que el remedio se volvía mucho más potente.

Esa observación llevó a identificar que el pomelo, por sí solo, altera la acción de la enzima CYP3A4, tanto en el hígado como en el intestino.

En palabras de Estol:

“Si esa enzima no actúa, todo el efecto del remedio pasa directamente al cuerpo, y en algunos casos se han registrado muertes por esa interacción.”

Qué hacer y qué evitar

Los especialistas coinciden en que no es necesario eliminar el pomelo de la dieta, pero sí es fundamental consultar con el médico o farmacéutico antes de consumirlo si se está bajo tratamiento farmacológico.

En algunos casos, los profesionales incluso usan el pomelo de forma controlada para potenciar el efecto de ciertos medicamentos, aunque solo bajo estricta supervisión médica.

“Definitivamente, ningún remedio con pomelo sin indicación médica, porque puede aumentar el efecto y volverlo tóxico”, concluye Estol.