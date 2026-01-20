Por qué la hidratación es clave para prevenir las várices y cuánta agua hay que tomar por día

Cuando se habla de prevenir las várices, la mayoría de las recomendaciones suelen apuntar al ejercicio, el uso de medias de compresión o el tipo de calzado. Sin embargo, hay un factor simple, accesible y muchas veces subestimado que juega un papel fundamental en la salud de las venas: la hidratación.

Especialistas en salud vascular advierten que beber suficiente agua a diario es una de las formas más sencillas de mejorar la circulación y reducir el riesgo de insuficiencia venosa y várices.

Qué tiene que ver el agua con las várices

El cuerpo humano está compuesto en gran parte por agua, y la sangre no es la excepción. Cuando una persona no está bien hidratada, la sangre se vuelve más espesa y viscosa, lo que:

Dificulta el retorno venoso desde las piernas al corazón

Obliga a las venas a trabajar con mayor presión

Favorece la hinchazón, la pesadez y el estancamiento de la sangre en las piernas

Este aumento de presión sostenido en el tiempo debilita las paredes venosas y las válvulas internas, uno de los mecanismos que explica la aparición de várices.

Cómo ayuda la hidratación a la circulación

Tomar suficiente agua:

Mantiene la sangre más fluida

Facilita el transporte de oxígeno y nutrientes

Reduce la retención de líquidos

Mejora el funcionamiento general del sistema circulatorio

Disminuye la sensación de piernas pesadas y cansadas

Además, una buena hidratación también previene el estreñimiento, un factor que aumenta la presión en las venas del abdomen y las piernas, y que está asociado indirectamente con el empeoramiento de las várices.

Cuánta agua se recomienda tomar por día para prevenir várices

Si bien las necesidades varían según la edad, el peso, el clima y la actividad física, los especialistas suelen recomendar:

Entre 1,5 y 2 litros de agua por día como mínimo

En climas calurosos o si se hace ejercicio, esa cantidad puede aumentar a 2,5 o 3 litros diarios

Una guía práctica es observar el color de la orina:

Si es clara , la hidratación es adecuada.

, la hidratación es adecuada. Si es oscura, probablemente falte agua.

El error común: “tomo mate o café, eso cuenta”

Si bien todas las bebidas aportan líquido, el agua sigue siendo la mejor opción. El consumo excesivo de café, té o bebidas con cafeína puede tener un leve efecto diurético, lo que en algunas personas contribuye a perder más líquidos de los que se incorporan.

Por eso, los médicos recomiendan que la mayor parte de la hidratación diaria sea con agua pura.

Un hábito simple con grandes beneficios

Los especialistas en flebología y clínica médica coinciden: mantenerse bien hidratado no evita por completo las várices, pero sí reduce notablemente uno de los factores que las favorecen y mejora los síntomas en quienes ya las padecen.

Tomar agua regularmente durante el día es un gesto simple, económico y al alcance de todos que ayuda a mejorar la circulación, reduce la presión en las venas y contribuye a prevenir la aparición de várices. Junto con el movimiento, una buena alimentación y hábitos saludables, la hidratación se convierte en un pilar clave para cuidar la salud de las piernas.