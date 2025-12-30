Cómo prevenir las várices a través de una rutina de ejercicios

Las várices son una afección frecuente, especialmente en personas que pasan muchas horas sentadas o de pie. Se producen cuando las venas pierden elasticidad y la sangre tiene dificultad para regresar al corazón, generando dilatación y sensación de pesadez en las piernas. Si bien existen factores genéticos, el ejercicio regular es una de las herramientas más eficaces para prevenir su aparición y aliviar los primeros síntomas.

¿Por qué el ejercicio ayuda a prevenir las várices?

La actividad física activa la llamada “bomba muscular” de las piernas, especialmente los gemelos, que favorecen el retorno venoso. Esto mejora la circulación, reduce la inflamación y evita el estancamiento de sangre en las venas.

Rutina de ejercicios recomendada

1. Caminatas diarias

Caminar al menos 30 minutos por día mejora la circulación y fortalece los músculos de las piernas sin generar impacto excesivo. Es uno de los ejercicios más simples y efectivos.

2. Elevación de talones

De pie, elevar los talones y quedar en puntas de pie durante unos segundos, luego bajar lentamente. Realizar 3 series de 15 repeticiones. Este ejercicio fortalece los gemelos, claves para el retorno venoso.

3. Bicicleta en el aire

Acostado boca arriba, elevar las piernas y simular el pedaleo durante 1 a 2 minutos. Ayuda a descomprimir las venas y favorece la circulación.

4. Flexión y extensión de tobillos

Sentado o acostado, mover los pies hacia arriba y hacia abajo durante 1 minuto. Es ideal para personas que pasan muchas horas sentadas.

5. Elevación de piernas

Acostado, elevar las piernas apoyándolas contra la pared durante 5 a 10 minutos. Este ejercicio facilita el retorno de la sangre al corazón y alivia la sensación de pesadez.

Consejos clave para potenciar los resultados

Evitar permanecer muchas horas en la misma posición.

Usar ropa cómoda que no comprima las piernas.

Mantener un peso saludable.

Hidratarse correctamente.

Complementar la rutina con estiramientos suaves.

Los especialistas recomiendan realizar estos ejercicios al menos 4 o 5 veces por semana. Si ya existen várices visibles, es importante consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier rutina, para adaptar los ejercicios a cada caso.

Adoptar hábitos activos no solo ayuda a prevenir las várices, sino que también mejora la salud cardiovascular y la calidad de vida en general.