¿Por qué la tos persiste después de una gripe?: Tos postviral

La gripe es una infección viral respiratoria que causa fiebre, escalofríos, secreción nasal, dolor del cuerpo y tos, mientras que puede causar síntomas de moderados a graves y, aunque la fiebre y el malestar hayan desaparecido, hay personas que continúan con tos durante semanas.

Con la llegada de las bajas temperaturas, las consultas por enfermedades respiratorias vuelven a ocupar un lugar central. Sin embargo, este invierno hay una situación que se repite con frecuencia: personas que ya superaron una gripe o un resfrío, retomaron sus actividades habituales y, aun así, continúan tosiendo durante varias semanas.

Lejos de ser un hecho aislado, se trata de un cuadro conocido como tos postviral, una condición que, en la mayoría de los casos, no representa una complicación grave, pero que genera preocupación e incluso lleva a muchas personas a automedicarse. «La tos postviral aparece porque, una vez que el virus desaparece, las vías respiratorias permanecen inflamadas e hipersensibles durante un tiempo”, explicó el doctor Francisco Albornoz, médico clínico de Boreal Salud (M.P. 1.086).



Asimismo, añadió: “Esto hace que estímulos cotidianos, como el aire frío, el ejercicio físico o incluso hablar durante varios minutos, desencadenen episodios de tos. Es una respuesta del organismo que suele resolverse de forma progresiva”. Aunque muchas personas esperan que la tos desaparezca al mismo tiempo que la fiebre o el malestar general, los especialistas señalan que puede persistir entre tres y ocho semanas después de una infección viral.

El uso de antibióticos



Durante ese período, el organismo continúa recuperándose y las vías respiratorias necesitan tiempo para volver a su funcionamiento habitual. En estos casos, el uso de antibióticos no solo suele ser innecesario, sino que también puede contribuir al desarrollo de resistencia bacteriana cuando no existe una infección causada por bacterias.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si la tos continúa, el tratamiento debe ser más fuerte o que es necesario tomar antibióticos por cuenta propia. La realidad es que, en la mayoría de los casos, el manejo consiste en aliviar los síntomas, mantener una buena hidratación, evitar el humo del cigarrillo, ventilar los ambientes y respetar las indicaciones del profesional de la salud». Doctor Francisco Albornoz, médico clínico.

No obstante, existen situaciones en las que la tos deja de ser esperable y requiere una evaluación médica. Consultar a tiempo es fundamental si aparece dificultad para respirar, fiebre que persiste o reaparece después de haber desaparecido, dolor en el pecho, expectoración con sangre, pérdida de peso sin causa aparente o si la tos continúa sin mostrar mejoría luego de ocho semanas.

También es importante prestar especial atención en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares preexistentes. Además de evitar la automedicación, los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención que siguen siendo efectivas durante todo el invierno: completar los esquemas de vacunación indicados para cada grupo de riesgo, lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes incluso en los días más fríos y cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

«La mayoría de las personas evolucionará favorablemente sin complicaciones, pero conocer cuáles son los síntomas normales y cuáles deben motivar una consulta permite actuar a tiempo y evitar problemas mayores. Ante cualquier duda, siempre es preferible consultar con un profesional que automedicarse», concluyó.



Vacunas para prevenir enfermedades respiratorias:

Antigripal : protegen contra el virus de la Influenza, se aplica de forma anual.

: protegen contra el virus de la Influenza, se aplica de forma anual. Antineumococo : protege contra la neumonía y/o covid 19, completar esquema.

: protege contra la neumonía y/o covid 19, completar esquema. El virus sincitial respiratorio (VSR): en embarazadas, bebés y adultos mayores

Fuente: Noticias Argentinas