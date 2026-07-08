Reforma electoral: el Gobierno presentó condiciones para negociar con las provincias previo a las elecciones 2027

La Casa Rosada inició conversaciones con distintos espacios políticos provinciales para proyectar una estrategia electoral con vistas a las próximas elecciones nacionales, a realizarse en 2027.

La Libertad Avanza plantea como requisito central que los potenciales aliados acompañen la agenda de reforma política que el oficialismo busca impulsar en el Congreso antes de avanzar en cualquier entendimiento electoral.

Entre los principales objetivos del Gobierno figura la eliminación permanente de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que considera clave para reorganizar el sistema político y facilitar la conformación de alianzas de cara a la próxima elección presidencial.

Además de la eliminación de las primarias, el oficialismo impulsa modificaciones al régimen de alianzas electorales. La propuesta busca habilitar acuerdos más flexibles entre partidos de distintos distritos, permitiendo que fuerzas provinciales puedan respaldar una candidatura presidencial sin quedar obligadas a integrar una misma coalición en todas las categorías.

Desde el entorno de Javier Milei sostienen que estos cambios permitirían ampliar la base de apoyo del oficialismo y facilitar negociaciones con gobernadores y dirigentes provinciales que mantienen diferencias en el plano local, pero comparten coincidencias con la gestión nacional.

Las condiciones del oficialismo para negociar con las provincias previo a las elecciones 2027

Las conversaciones alcanzan a sectores del PRO, de la UCR y a fuerzas provinciales consideradas dialoguistas. Sin embargo, el Gobierno remarca que cualquier acuerdo político estará condicionado al respaldo legislativo de la reforma electoral y al compromiso de acompañar ese proyecto en el Congreso.

El pedido claro del Gobierno es firme: que acompañen la reforma electoral que diseñó el Poder Ejecutivo. En la antesala del acto por el 9 de julio, 13 de los 24 mandatarios provinciales asistieron a la jura que se celebró en el Salón Blanco de Casa Rosada y aceptaron retratarse con el flamante ministro coordinador.

La estrategia forma parte del plan político de La Libertad Avanza para consolidar una coalición amplia que respalde una eventual reelección de Javier Milei en 2027. Para el Gobierno, la aprobación de la reforma electoral aparece como el primer paso indispensable antes de cerrar acuerdos con los espacios que podrían integrar ese armado.

En el oficialismo consideran que la discusión sobre las reglas electorales debe resolverse con anticipación para evitar que el calendario electoral condicione las negociaciones políticas. La intención es avanzar con esos cambios durante la actual etapa legislativa y llegar al año electoral con el esquema ya definido.

Con información de Infobae