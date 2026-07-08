Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este miércoles 8 de julio 2026?

El mercado cambiario argentino inaugura una rueda que se lleva toda la atención este miércoles 8 de julio 2026, asimilando el impacto del nuevo esquema plurianual de financiamiento presentado por el Ministerio de Economía.

De acuerdo con las disposiciones técnicas validadas por el Banco Central (BCRA), la plaza opera bajo un escenario de paridad nominal absoluta, donde las cotizaciones formales e informales se acoplan de manera inédita.

En este marco de sintonía fina fiscal, el dólar oficial minorista actúa como el eje central de la estabilidad de precios, mientras que las variantes del dólar MEP y el dólar CCL inician el circuito bursátil acomodándose a las nuevas pautas de liquidez del segundo semestre.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 8 de julio 2026

El panel minorista oficial se reacomoda este miércoles 8 de julio 2026, reflejando los nuevos techos del período:

Dólar oficial (compra): $1.465,00

$1.465,00 Dólar oficial (venta): $1.515,00

$1.515,00 Dólar tarjeta (consumos exterior): $1.969,50

Según informan las actas de transparencia del Banco Nación (BNA), el incremento en el dólar oficial responde al deslizamiento técnico programado para convalidar el programa monetario, mientras que el dólar tarjeta incorpora el 30% fijo a cuenta de Ganancias tras el cese definitivo del Impuesto PAIS.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado bursátil: miércoles 8 de julio 2026

En el segmento de capitales y operaciones con títulos públicos (BYMA), las cotizaciones de referencia abren bajo la siguiente dinámica:

Dólar MEP (dólar bolsa) : cotiza a $1.530, mostrando una brecha insignificante respecto al canal minorista.

: cotiza a $1.530, mostrando una brecha insignificante respecto al canal minorista. Dólar CCL (Contado con Liquidación): se posiciona en los $1.575, consolidándose como la vía legal utilizada por las firmas corporativas para girar divisas.

Esta calma coordinada en el dólar MEP y el dólar CCL se acopla en paridad matemática con el circuito informal de la City, donde el dólar blue opera congelado en:

$1.495 para la compra.

$1.515 para la venta, eliminando de forma transitoria los márgenes de arbitraje especulativo.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén miércoles 8 de julio 2026: a cuánto cotiza en la Patagonia

Miércoles 8 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial habilita sus operaciones en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.

Miércoles 8 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se ofrece estable en Banco Patagonia a: