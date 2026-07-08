Cuánto sale viajar a Estados Unidos y ver el partido de Argentina contra Suiza en cuartos de final del Mundial 2026

El precio para ver a Argentina en el Mundial 2026. Foto: NA.

Ver a la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 es el sueño de miles de hinchas. Sin embargo, además de conseguir una entrada para el partido, el principal desafío pasa por el costo del viaje, que hoy requiere una inversión de varios miles de dólares. Luego de vencer a Egipto, el próximo rival de los dirigidos por Lionel Scaloni será Suiza. El costo para alentar en Kansas City,

Con el encuentro previsto para el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, quienes todavía evalúan viajar deben contemplar una serie de gastos que incluyen vuelos, alojamiento, movilidad, conectividad y asistencia al viajero.

Ver a Argentina en cuartos del Mundial 2026: precios de vuelos, alojamiento y entradas

El componente más costoso del presupuesto sigue siendo el pasaje aéreo, ya que la cercanía del partido redujo la disponibilidad y elevó los precios de los vuelos desde la Argentina hacia Estados Unidos.

Desde Buenos Aires, permanecer seis noches en Kansas City y asistir al partido ronda los US$ 3.125 por persona, sin incluir la entrada al estadio, la comida, la visa ni otros gastos personales.

El cálculo para una opción económica contempla los siguientes valores para ver a la Selección Argentina en los cuarto de final del Mundial 2026:

Vuelos ida y vuelta Buenos Aires-Kansas City: desde US$ 1.990.

1.990. Hotel tres estrellas (6 noches): desde US$ 780.

780. Alquiler de auto por seis días: desde US$ 320.

320. Asistencia al viajero: desde US$ 20.

20. eSIM con datos móviles: desde US$ 15.

Según indicó Infobae, la reventa de entradas parten de los US$ 1.400 por el momento.

Por ese motivo, el desembolso final puede superar ampliamente los US$ 4.000 por persona, dependiendo del tipo de viaje que se elija.

Ver a Argentina en cuartos en el Mundial 2026, ¿cuánto salen los hoteles en Kansas City?

La hotelería también refleja la alta demanda que genera el Mundial.

Los valores estimados para seis noches son:

Hotel 3 estrellas: desde US$ 780.

Hotel 4 estrellas: entre US$ 1.500 y US$ 1.800.

Reservar con anticipación sigue siendo una de las principales recomendaciones para conseguir mejores tarifas.

Mundial 2026: ¿Es obligatorio contratar asistencia al viajero?

Estados Unidos no exige asistencia médica para ingresar al país, aunque especialistas en viajes recomiendan contratar una cobertura debido al elevado costo de la atención sanitaria ante cualquier emergencia.

También resulta conveniente contar con una eSIM o plan de datos para disponer de internet apenas se aterriza y evitar los costos del roaming internacional.

Cuartos de final enel Mundial 2026: ¿cuándo y dónde juega Argentina?

La Selección Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 y estos son los detalles :

Partido : Argentina vs. ganador de Colombia-Suiza.

: Argentina vs. ganador de Colombia-Suiza. Fecha : sábado 11 de julio.

: sábado 11 de julio. Hora (Argentina): 22:00.

(Argentina): 22:00. Estadio : GEHA Field at Arrowhead Stadium.

: GEHA Field at Arrowhead Stadium. Ciudad: Kansas City.

Para quienes todavía sueñan con acompañar al equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi, el tiempo juega tan fuerte como el presupuesto: a medida que avanza el torneo, la disponibilidad de vuelos y alojamiento disminuye y los precios continúan en alza.

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