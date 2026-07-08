El Senado define en Labor Parlamentaria si sesiona antes del receso de invierno: las prioridades del oficialismo

Tras una semana de casi nula actividad en el Senado, los jefes de bloque se reunirán este miércoles en Labor Parlamentaria para definir si sesionarán antes del receso invernal. La fecha elegida es el próximo jueves 16, en caso de no llegar a un acuerdo, la sesión podría pasar para agosto.

Las prioridades del oficialismo ante un Senado sin definiciones

La posibilidad de ir al recinto ya tuvo varios frenos. La situación causó frustraciones, sobre todo a la titular de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que hace números entre los dialoguistas para ver si tiene el apoyo necesario para avanzar con las prioridades del oficialismo que son los pliegos judiciales pendientes y la ley de propiedad privada.

El escenario suma otra complicación: el periodo para sacar leyes era el semestre que está cerca de culminar. Espacios aliados al oficialismo habían advertido a Bullrich sobre el tiempo límite en marzo, en ese entonces estimaron que una vez que concluya el receso invernal, las pre-campañas provinciales y el aterrizaje del Presupuesto 2027 en septiembre implicarían menos chances de debatir el resto de los proyectos en bandeja.

«La última vez que quisimos sesionar, Bullrich y los kirchneristas no dieron quorum. Los demás casi que estábamos completos para tratar iniciativas. ¿Ahora están apurados?«, criticó un senador de peso a Infobae y agregó: «El problema de los libertarios es que inflan temas de manera muy artificial. En propiedad privada ya hay 13 borradores, pese a que existe un despacho y una orden del día ya publicada. Es una vergüenza. Hasta me dan ganas de no estar cuando se vote».

El proyecto de propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, figura como el punto principal de la agenda legislativa del oficialismo. El texto fue desplumado por la oposición aliada, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un articulado final y aún así, no se logra la sanción.

Incluso antes de que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las últimas semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros.

Además se reveló que también regiría una inhabilitación «para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia» donde se halle «ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional«.

Si en Labor Parlamentaria se resuelve sesionar la próxima semana, la cita podría incluir el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya rubricados y además, la aprobación de ascensos diplomáticos en fila desde el inicio de la gestión libertaria.

Los aliados anticiparon a Bullrich que, de los proyectos que pretenda el Ejecutivo, irían con uno por sesión por ello varios podrían quedar excluidos como la Ley Hojarasca.

Con información de Infobae