Yoga ocular: los 7 ejercicios que deberías hacer si pasas varias horas frente a una pantalla 

El yoga ocular se ha convertido en una práctica cada vez más difundida en redes sociales y en entornos de bienestar. Se trata de una serie de ejercicios que buscan entrenar los músculos de los ojos, mejorar la circulación en la zona y reducir la fatiga visual. Sin embargo, la pregunta central es si realmente pueden evitar o retrasar el uso de gafas.

Según especialistas en oftalmología y optometría, no existe evidencia científica que demuestre que el yoga ocular pueda corregir defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Estos problemas requieren el uso de lentes correctivos o, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas.

Lo que sí reconocen los expertos es que los ejercicios visuales pueden ser útiles para aliviar síntomas asociados al cansancio ocular, especialmente en personas que pasan largas horas frente a pantallas. Entre sus beneficios se destacan la reducción de la sequedad, el descanso muscular y la prevención del síndrome visual informático, un cuadro cada vez más frecuente en la vida moderna.

Siete ejercicios de yoga ocular si pasas varias horas frente a una pantalla

Parpadeo consciente

Parpadeá de manera rápida durante 10 segundos.

Descansá y repetí tres veces.

Ayuda a lubricar los ojos y a reducir la sequedad.

Enfoque cercano y lejano

Colocá un dedo a unos 20 cm de tus ojos y fijá la mirada.

Después, dirigí la vista a un objeto lejano durante unos segundos.

Repetí 10 veces.

Mejora la flexibilidad del enfoque.

Movimiento en ocho

Imaginá un número 8 grande frente a vos, a unos dos metros de distancia.

Seguí la figura lentamente con la mirada durante 30 segundos en un sentido y luego en el otro.

Favorece la coordinación ocular.

Palmeo o “palming”

Frotá las palmas de tus manos hasta que estén tibias.

Colocalas suavemente sobre los ojos cerrados sin presionar.

Mantené la oscuridad y relajate durante 1 a 2 minutos.

Relaja los músculos y reduce la tensión.

Mirada en todas direcciones

Sin mover la cabeza, mirá hacia arriba y abajo varias veces.

Luego hacelo hacia la derecha e izquierda.

Por último, en diagonal.

Estimula los músculos oculares.

Masaje suave en el contorno de ojos

Con la yema de los dedos, hacé círculos suaves alrededor de los ojos y las sienes.

Esto mejora la circulación y relaja la zona.

Cierre fuerte y apertura amplia

Cerrá los ojos con fuerza durante 5 segundos.

Abrilos lo más grande posible durante otros 5 segundos.

Repetí 5 veces.

Ayuda a tonificar los músculos de los párpados.

Cabe destacar que los ejercicios oculares no reemplazan los lentes, pero pueden mejorar el confort y la salud visual cotidiana”, señalan desde asociaciones médicas.