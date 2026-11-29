Por Rossana Martínez (*), especial para «Río Negro»

Hace unos días estaba comiendo con una amiga cuando, en medio de la conversación, me comentó que iba a responder un mensaje de su madre.

-Está muy preocupada por todo lo que está pasando con el clima —me dijo mientras escribía.

Miré hacia la calle, a través del vidrio del local donde estábamos cómodamente sentadas, observando el ir y venir de los transeúntes. El día estaba espléndido, el sol brillaba y no había ni una nube que anunciara tormenta.

-Pero ¿qué pasó? ¿Por qué está tan preocupada tu mamá? —le pregunté.

Me contó que su madre estaba muy pendiente de los acontecimientos climáticos que sucedían en distintos lugares del mundo y que, últimamente, incluso había comenzado a salir menos.

Aquello me dejó pensando.

¿Cómo puede algo que sucede a miles de kilómetros, que no nos afecta directamente, terminar modificando nuestros hábitos, nuestras decisiones y hasta nuestra manera de vivir? Una guerra, una crisis económica o un desastre natural pueden despertar temor e incertidumbre incluso en personas que se encuentran a miles de kilómetros.

A veces, basta con scrollear, escuchar determinados relatos o imaginar que algo semejante podría sucedernos para que cambie nuestra percepción de seguridad. Y entonces comprendí que los acontecimientos colectivos pueden dejar huellas emocionales que van mucho más allá de sus protagonistas.

Aunque no tengamos una relación directa con esas experiencias pueden llevarnos a replegarnos.

¿No te pasó alguna vez que modificaste una rutina, cambiaste tus hábitos o dejaste de hacer algo por una situación que te impactó, aunque no la hubieras vivido personalmente?

No irnos un fin de semana por miedo a dejar la casa sola, rechazar una invitación por temor a regresar de noche, dejar de viajar por miedo a sufrir un accidente, evitar lugares concurridos por temor a que ocurra algo o dejar de salir a caminar por una amenaza que imaginamos, aunque no exista un peligro inmediato.

La anticipación puede ayudarnos a prevenir peligros. Pero cuando nuestra respuesta resulta desproporcionada, también puede terminar limitando nuestra vida.

En 2013, los investigadores Dan Grupe y Jack Nitschke estudiaron cómo la incertidumbre y la anticipación de amenazas pueden influir en nuestras decisiones presentes.

Por su parte, Kasperson y colaboradores, en un trabajo publicado sobre la amplificación social del riesgo, explicaron cómo las personas interpretamos y compartimos los acontecimientos y cómo esas percepciones pueden extender sus consecuencias más allá del lugar donde suceden.

Cuando se presentan escenarios hipotéticos de acontecimientos negativos, sean comunes o poco frecuentes, las personas con niveles elevados de ansiedad pueden mostrar lo que se conoce como «sesgo de juicio»: una tendencia a sobreestimar la probabilidad o la gravedad de que algo negativo ocurra.

A veces, se trata de situaciones que tal vez nunca sucedan; otras, de acontecimientos reales que están ocurriendo al otro lado del mundo. Una cosa es protegernos de un peligro y otra es comenzar a vivir condicionados por la posibilidad de que ese peligro aparezca.

¿Te preguntaste alguna vez cuántas de las decisiones que tomaste hoy nacieron verdaderamente de vos y cuántas estuvieron influidas por lo que sucede a tu alrededor?

Me gusta pensar que no siempre podemos elegir los acontecimientos colectivos que nos alcanzan e interpelan, pero sí podemos aprender a reconocer su influencia y decidir qué hacemos con ella. Sobre todo cuando esa influencia comienza a limitar nuestros encuentros con otros y, casi sin darnos cuenta, nos conduce a un aislamiento desproporcionado.

¿Alguna vez nos preguntamos qué estamos dejando de hacer por miedos que, a veces, ni siquiera son nuestros?

La ciencia y la psicología social nos ayudan a comprender cómo la incertidumbre y la anticipación de amenazas pueden generar ansiedad e influir en nuestras decisiones, incluso cuando los acontecimientos no nos afectan directamente.

Un suceso ocurre al otro lado del mundo y, sin que seamos plenamente conscientes de ello, sus consecuencias empiezan a manifestarse en nuestra propia casa.

Quizás el desafío sea aprender a distinguir entre los peligros que realmente nos rodean y aquellos que, aun estando lejos, terminan ocupando demasiado espacio en nuestra vida. Porque mientras imaginamos lo que podría suceder mañana, tal vez nos estemos perdiendo todo aquello que podríamos disfrutar y vivir hoy.

(*) Rossana Martínez , licenciada en Relaciones Públicas, especialista en Comunicación No Verbal, Neurociencia Aplicada y Programación Neurolingüística (PNL). Consultora empresarial, conferencista y docente universitaria, dirige R&M Management Consultants. Autora de varios libros, entre ellos TELARIUM, una obra dedicada a la comunicación humana desde la ciencia y la observación del comportamiento.