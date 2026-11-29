El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que incorpora la figura del vandalismo rural al Código Penal y establece penas de hasta 10 años de prisión y fuertes multas económicas para quienes ataquen la producción agropecuaria, destruyan silobolsas o ingresen sin autorización a campos.

La iniciativa, impulsada originalmente en Diputados por el legislador del PRO Martín Ardohain con el respaldo de las principales entidades del sector, cosechó 49 votos afirmativos, 9 negativos y ninguna abstención tras un debate en el que el peronismo votó dividido.

Alcance de las penas y protección al ciclo productivo

Para dar respuesta a los reclamos del sector agropecuario frente a la rotura de silobolsas y los ataques contra la infraestructura de los campos, la norma incorpora dos artículos específicos al Código Penal que diferencian el ingreso no autorizado de los daños directos sobre la producción, según reportaron medios como Noticias Argentinas y El Parlamentario.

En primer lugar, el nuevo artículo 150 bis fija penas de prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural o a sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, presumiéndose esa negativa ante la sola existencia de alambrados, vallas, muros, cerramientos o carteles de prohibición. La ley aclara que no habrá delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del terreno no permita distinguir claramente el límite con la vía pública.

Esa escala penal se duplica hasta un máximo de dos años de cárcel cuando la intrusión obstaculice sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva o genere un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que trabajan en el predio, así como para la sanidad de los animales o los cultivos de la explotación, siempre que el hecho no configure un delito más grave.

El núcleo de la protección productiva quedó plasmado en el nuevo artículo 184 bis, que impone de dos a ocho años de prisión —además de una multa equivalente a entre tres y doce veces el valor del daño causado— a quien destruya, inutilice, suprima o dañe de cualquier modo elementos clave del proceso agropecuario. El texto enumera como bienes especialmente protegidos a los silobolsas, los cereales no cosechados, las viñas, el ganado y la leña, entre otras existencias de materias primas, e incluye con idéntica sanción a quienes afecten instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua dentro de los predios rurales.

La normativa contempla además agravantes severos para desalentar maniobras organizadas o cometidas desde adentro de la propia actividad. Por un lado, la pena mínima se elevará al doble si el autor o instigador del ataque es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria. Por otro, el techo de la condena subirá hasta los 10 años de cárcel cuando el hecho sea ejecutado por tres o más personas de manera coordinada, cuando se cometa con violencia o amenazas contra las personas, o cuando el ataque provoque la pérdida total de la producción en curso o impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o su comercialización.