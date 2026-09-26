Qué frutas y verduras conviene aprovechar en primavera y por qué sumarlas a la mesa
Frutillas, cerezas, duraznos, hojas verdes y otras opciones ganan protagonismo durante esta época del año. Una guía para conocer los alimentos de estación y distintas formas de incorporarlos a las comidas.
Con la llegada de la primavera, los mercados se llenan de color, sabor y nutrientes. Frutas jugosas, verduras tiernas y hojas verdes son las protagonistas de una estación que invita a renovar la alimentación con productos frescos y de temporada.
La importancia de elegir alimentos de estación
Consumir frutas y verduras de temporada no solo garantiza mejor sabor y más nutrientes, sino también precios más accesibles y menor impacto ambiental. Estos alimentos crecen en su momento justo, sin necesidad de largas cadenas de frío ni conservantes artificiales, lo que se traduce en mayor frescura y calidad.
Frutas que marcan el inicio de la primavera
- Frutillas: ricas en vitamina C y antioxidantes, son ideales para fortalecer el sistema inmune.
- Cerezas: aportan fibra y ayudan a mejorar la digestión.
- Duraznos y damascos: con alto contenido de agua, favorecen la hidratación y aportan betacarotenos.
- Nísperos: poco conocidos pero nutritivos, son fuente de vitamina A y potasio.
Verduras tiernas y hojas frescas
- Espinaca y acelga: cargadas de hierro y calcio, perfectas para ensaladas o salteados.
- Lechuga y rúcula: aportan frescura y son aliadas para mantener una dieta ligera.
- Zanahorias: ricas en betacarotenos, ayudan a cuidar la piel y la visión.
- Arvejas y habas: legumbres de primavera que aportan proteínas vegetales y fibra.
Cómo incorporarlos a tu dieta diaria
La primavera invita a preparar ensaladas coloridas, licuados, jugos verdes y platos ligeros. Una opción simple es combinar frutillas con espinaca y nueces en una ensalada fresca, o preparar un jugo de durazno y naranja cargado de vitamina C. Las arvejas y habas, en tanto, se pueden sumar a risottos o salteados primaverales.
Beneficios de comer fresco y local
Elegir frutas y verduras de estación producidas en la región también significa apoyar a los productores locales y consumir alimentos con menor huella de carbono. Además, es la forma más natural de mantener una dieta equilibrada y acorde al clima de cada momento del año.
La primavera es sinónimo de renovación también en la mesa. Aprovechar lo que la naturaleza ofrece en este momento del año es una manera simple de sumar salud, frescura y sabor a cada comida.
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