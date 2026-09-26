Por los 250 años de independencia, la Embajada de EE.UU. llegó hoy a Neuquén con becas e intercambios

En la tarde de hoy, la ciudad de Neuquén fue visitada por el proyecto Freedom 250 Roadshow para realizar el cierre de su gira. Esta celebración, impulsada por la Embajada de los Estados Unidos, conmemoró los 250 años de la Independencia de ese país.

La comitiva, que recorrió diversas provincias del país en colectivo llevando música y cultura, concluyó su viaje instalándose en el Paseo de la Costa desde las 17.

La actividad fue organizada de manera conjunta con el intendente Mariano Gaido y su gabinete, además de autoridades provinciales y el Ministerio Público Fiscal. La apertura institucional contó con la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional del municipio, Luciana De Giovanetti, y de la Coordinadora de enlace, Atenas Centurioni. Durante este segmento inicial, la Agregada Cultural Adjunta de la Embajada de los Estados Unidos, Laura Ettabbakh, estuvo a cargo de dirigir las palabras de bienvenida.

La jornada tuvo un espacio vinculado a lo académico y consular. En el predio se instalaron gazebos donde representantes de la Embajada y el Consulado brindaron asesoramiento sobre el proceso para tramitar visas, servicios a ciudadanos estadounidenses y otros trámites consulares.

En paralelo, la Comisión Fulbright ofreción información detallada sobre becas y oportunidades para estudiar y realizar intercambios académicos en Estados Unidos.

El sector informativo también contó con la presencia de los «Alumni» de Neuquén, un grupo de exbecarios de programas promovidos por el Departamento de Estado, quienes compartieron el proceso que atravesaron para obtener una beca y el impacto que esa experiencia de intercambio tuvo en sus vidas.

La propuesta se extendió hasta las 19. Se reunieron artistas de la región. A las 17:10 fue el turno de NxJazz, una agrupación nacida en 2023 en Fiske Menuco que fusiona el hip-hop, el soul, el jazz y el funk.

Posteriormente, a las 18, la cantante Erika Sofía y su banda brindó un espectáculo acústico de piano y voz. Su repertorio propuso un recorrido por grandes clásicos de la música estadounidense, reuniendo a leyendas como Elvis Presley, Aretha Franklin y Ray Charles, junto a figuras del pop y rock contemporáneo como Lady Gaga, Maroon 5 y Bruno Mars.