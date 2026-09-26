Regional Amateur: una fecha clave con muchas definiciones para los zonales

Roca y La Amistad, uno de los cruces destacados en Cipolletti. (Archivo)

El Regional Amateur disputará hoy su quinta fecha, la anteúltima de la fase de grupos, que definirá la suerte de muchos de los equipos zonales, ya sea para clasificar o quedar afuera.

Uno de los destacados de la jornada será el duelo entre La Amistad y Deportivo Roca en Cipolletti desde las 16 horas.

Los dos son escoltas de San Patricio con 5 puntos y si hay un ganador, el perdedor quedará eliminado porque el criterio de desempate es por los cruces entre sí y en el Maiolino igualaron 0 a 0. Los de El Chañar, líderes con 8 unidades, reciben a Unión de Allen (3) a las 16:30.

Además, en el otro grupo con equipos neuquinos, Río Grande (4) será local de Independiente (5) y Maronese (4) de Alianza (9). Si el Rojo gana quedará muy cerca de la clasificación pero si no lo hace todo se definirá en la última fecha.

A las 16, Atlético Regina (3) visita a Deportivo Darwin (1) y está obligado a ganar para seguir en carrera. Si suma de a tres, jugará un mano a mano por el pasaje ante Independiente de Río Colorado (7) que tiene libre.

Desde las 19, en Choele Choel, Sportsman (5) intentará asegurar la clasificación al recibir a Deportivo Beltrán (2). Descansa Atlético Chimpay (2).

A partir de las 13, Jorge Newbery (4) será local de Talleres de San Antonio Oeste (1) en Patagones. El puntero es Deportivo Villalonga (5) que tiene libre.

En Bariloche, se medirán Puerto Moreno (1) y Estudiantes Unidos (10) a las 16 mientras que Cruz del Sur (8) visitará Fontana (2) en Trevelin en el mismo horario.