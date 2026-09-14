¡Atención! El motivo por el cual se correrá un sábado el Gran Premio de Azerbaiyán de F1

Luego del Gran Premio de España celebrado ayer en el nuevo «Madring Circuit», la Fórmula 1 tendrá un descanso de dos semanas tras la reanudación del Mundial 2026 y el desarrollo de la decimoquinta fecha de la temporada.

La próxima cita del calendario será en el trazado urbano de Bakú, sede del Gran Premio de Azerbaiyán, el cual tiene lugar en la agenda de F1 desde 2016. El compromiso tendrá una especial particularidad, algo inédito para el mundo de las carreras.

A falta de varios días para la vuelta a la acción, los organizadores del GP dieron a conocer una importante novedad que altera drásticamente el organigrama de las actividades: a diferencia de un fin de semana convencional, la competencia se llevará a cabo el sábado.

¿El motivo? El domingo se le rendirá un homenaje a los militares fallecidos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, por lo que la jornada será feriado nacional en el país asiático (aunque parte del mismo también se encuentra en Europa) y, por ende, la carrera en Bakú se celebrará en la jornada sabatina, cuando habitualmente se disputa la clasificación.

Esta situación también altera la actividad para la categoría telonera, la Fórmula 2, donde compite el argentino Nicolás Varrone. De esta forma, el inicio del fin de semana se adelantará al jueves.

Así las cosas, las dos prácticas libres iniciales irán el jueves, quedando el tercer y último ensayo para la mañana del viernes, previo a la prueba de clasificación. Finalmente, la competencia se disputará el sábado desde las 8, horario argentino.

Gratos recuerdos para Colapinto

Bakú, un trazado semipermanente, igual o más desafiante que el Madring Circuit estrenado el pasado fin de semana, trae gratos recuerdos para el argentino Franco Colapinto.

En 2024, el pilarense llegó a Azerbaiyán para afrontar su segunda competencia en la Fórmula 1. A bordo del Williams-Mercedes, Colapinto, que había debutado días atrás en Monza, tuvo su primera gran carta de presentación ante la afición mundial.

El piloto argentino avanzó a Q3 en clasificación, quedando en el 9° puesto, y el domingo, en la competencia, cruzó la meta en el 8° puesto, aprovechando el choque en la última vuelta entre Carlos Sainz (Ferrari) y Sergio Pérez (Red Bull). Ello significó su primer gran resultado y sus primeros puntos.