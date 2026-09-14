Boca visita a San Pablo en busca de las semis de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Después de ganar 1 a 0 en el partido de ida en la Bombonera, Boca visita a San Pablo este martes por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Será desde las 21:30 en el Estadio Morumbí ante 66.000 personas, con transmisión de DSports y el arbitraje del uruguayo Pablo Tejera.

El Xeneize encontró estabilidad con el Vasco Arrubarrena y acumula 12 partidos sin derrotas. Más allá de eso, no se puede confirar porque la ventaja es de un solo gol y el aspecto defensivo no ha estado entre sus principales virtudes.

Sin dudas es el duelo más desafiante para el DT desde su regreso al club, en una noche copera de esas que tanto acostumbró ganar Boca en otros tiempos, pero menos en el pasado reciente.

El Vasco le dio descanso a la mayoría de los titulares el viernes contra Central Córdoba por el Clausura y la rotación le salió bien porque fue triunfo 3 a 1.

Respecto al duelo de ida de la semana pasada, el entrenador realizaría un solo cambio a partir del retorno de Milton Delgado que se recuperó de un desgarro.

El juvenil se metería en el lugar de Tomás Belmonte. Además, Facundo Herrera y Leonel Flores seguirían por delante de Marco Pellegrino y Sebastián Villa en la consideración.

Si Boca avanza, se medirá en semifinales con el ganador de Vasco Da Gama – Independiente Santa Fe, que empataron 0 a 0 en la ida en Colombia y también juegan este martes, desde las 19 en Brasil.

Posibles formaciones

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago; Luciano; Artur y André Silva. DT: Dorival Junior.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Pablo Tejera

Estadio: Morumbí

Hora: 21:30

TV: DSports