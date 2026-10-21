Salud de los huesos: ¿cómo podemos cuidarnos frente a la osteoporosis?

La osteoporosis se define como una enfermedad sistémica del esqueleto caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El pasado martes se conmemoró su Día Mundial, bajo el lema “Construye, protege y fortalece tus huesos para toda la vida”.

El 20 de octubre de 1996, la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña lanzó una campaña destinada a prevenir la enfermedad y a concienciar a la población sobre su diagnóstico y tratamiento y, de esta forma, comenzó el Día Mundial de la Osteoporosis.

La campaña de 2026 destaca la importancia de la salud ósea a lo largo de toda la vida, desde el fortalecimiento de los huesos durante la infancia y su mantenimiento en la edad adulta, hasta la protección frente a la osteoporosis y la prevención de fracturas en etapas posteriores, cada etapa de la vida es fundamental.

En tanto, se estima que uno de cada cinco hombres y una de cada tres mujeres mayores de 50 años son propensos a tener una fractura osteoporótica, las más comunes ocurren en la columna vertebral, la muñeca y la cadera y, en la actualidad, esta enfermedad puede prevenirse, diagnosticarse y controlarse.

Cuidar la salud de los huesos | Síntomas

En las etapas iniciales de la pérdida de masa ósea no suelen aparecer síntomas. Sin embargo, una vez que la osteoporosis debilita los huesos, se podrían tener síntomas de fractura, que incluyen los siguientes:

– Dolor de espalda, causado por una fractura o colapso de un hueso en la columna vertebral.

– Pérdida de estatura con el tiempo.

– Postura encorvada.

– Fracturas que ocurren con mucha más facilidad de la esperada.

En tanto, una serie de factores puede aumentar la probabilidad de desarrollar osteoporosis y los mismos incluyen edad, raza, estilo de vida, si se tiene afecciones médicas y los tratamientos que se siguen. Algunos de esos factores de riesgo son:

– Sexo. Las mujeres son mucho más propensas a padecer osteoporosis que los hombres.

– Edad. Cuanto mayor es la persona, mayor será el riesgo de osteoporosis.

– Raza. Se tiene más riesgo de padecer osteoporosis si la persona es de piel blanca o de ascendencia asiática.

– Antecedentes familiares. Si el padre, madre, hermano o hermana tienen osteoporosis, se corre un mayor riesgo, especialmente si la madre o el padre sufrieron una fractura de cadera.

Al hablar de los factores alimenticios, la osteoporosis es más probable que ocurra en personas que presentan un bajo consumo de calcio, ya que la falta del mismo a lo largo de la vida juega un papel importante en la aparición de esta dolencia. Una dieta baja en calcio contribuye a una menor densidad ósea, la pérdida temprana de masa ósea y un riesgo más alto para fracturas.

Cómo mejorar la salud de los huesos

Independientemente de la edad, existen medidas importantes que puede adoptar para mejorar su salud ósea:

Una dieta equilibrada rica en calcio y proteínas, la práctica regular de ejercicios de carga y de fortalecimiento muscular y la adopción de hábitos de vida saludables. Entre las principales fuentes de calcio, se encuentran los productos lácteos, el salmón, las sardinas, el atún y los productos de soja, como el tofu.

Tomar suficiente vitamina D debido a que ayuda al organismo a absorber el calcio. Los pescados grasos, como el salmón, la trucha, el atún y la caballa, son buenas fuentes de vitamina D. Algunos alimentos también llevan vitamina D añadida, como la leche, los cereales y el jugo de naranja. La luz solar también ayuda al organismo a producir vitamina D.

Hacer actividad física. El ejercicio que soporta el peso corporal puede ayudar a fortalecer los huesos y a hacer más lenta la pérdida ósea. Por ejemplo, caminar a paso ligero, correr, bailar, subir escaleras, jugar al fútbol o al tenis. No consumir tabaco ni tomar demasiado alcohol.

Agencia NA