Renault cuestiona el fin de los motores nafteros

El CEO de Renault Group, François Provost, criticó las restricciones que buscan eliminar la venta de vehículos nuevos con motores de combustión. “No hay una buena fecha porque es estúpido prohibir los coches que no sean eléctricos”, afirmó al referirse al plan británico para 2030.

El ejecutivo aclaró que la compañía mantiene su apuesta por la movilidad eléctrica, pero reclamó mayor flexibilidad para los fabricantes. “Tenemos que ser realistas con la electrificación, pero continuar con la electrificación”, sostuvo. También advirtió sobre el impacto económico de las exigencias ambientales: “Tenemos que congelar ahora la regulación para reducir el precio que pagan los clientes”.

Reino Unido prevé prohibir la venta de autos nuevos exclusivamente nafteros y diésel desde 2030, mientras que determinados híbridos podrán comercializarse hasta 2035. Para Provost, la transición debe avanzar sin imponer una única tecnología ni trasladar todos los costos al consumidor.

La postura del directivo surge mientras Europa debate posibles modificaciones en sus objetivos de emisiones para 2035. Aunque Renault continúa desarrollando modelos eléctricos, como el Renault 5, el Renault 4 y el Scénic E-Tech, su máximo responsable considera necesario establecer reglas que permitan mantener distintas alternativas mecánicas y evitar que los mayores costos tecnológicos dificulten el acceso a los vehículos nuevos.