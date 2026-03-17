Siete ejercicios de Pilates para fortalecer piernas y brazos sin salir de casa
Con una rutina simple, es posible fortalecer tanto piernas como brazos, mejorar la postura y aumentar la flexibilidad.
En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas prácticas para mantenerse en forma, el Pilates se consolida como una de las disciplinas más elegidas. Su combinación de movimientos controlados, respiración consciente y bajo impacto lo convierte en una opción ideal para trabajar todo el cuerpo desde casa, sin necesidad de equipamiento.
Especialistas destacan que, con una rutina simple, es posible fortalecer tanto piernas como brazos, mejorar la postura y aumentar la flexibilidad. A continuación, siete ejercicios clave para incorporar a la práctica diaria
Siete ejercicios de Pilates para fortalecer piernas y brazos sin salir de casa
1. The Hundred
- Qué trabaja: abdomen, brazos y resistencia.
- Cómo hacerlo: acostado boca arriba, elevá piernas y cabeza, estirá los brazos y bombealos arriba y abajo.
- Tip: mantené el abdomen bien contraído.
2. Roll Up
- Qué trabaja: abdomen y piernas.
- Cómo hacerlo: desde acostado, subí lentamente hasta tocar los pies y volvé a bajar controlando.
- Clave: evitar impulsarse, el movimiento debe ser suave.
3. Leg Circles
- Qué trabaja: piernas, glúteos y core.
- Cómo hacerlo: con una pierna elevada, hacé círculos en el aire mientras la otra queda apoyada.
- Tip: mantené la cadera estable.
4. Shoulder Bridge
- Qué trabaja: glúteos, piernas y espalda.
- Cómo hacerlo: elevá la pelvis formando una línea recta entre hombros y rodillas.
- Plus: podés levantar una pierna para mayor dificultad.
5. Push-Up (flexiones adaptadas)
- Qué trabaja: brazos, pecho y core.
- Cómo hacerlo: podés hacerlas con rodillas apoyadas si sos principiante.
- Clave: mantener el cuerpo alineado.
6. Side Leg Lift
- Qué trabaja: piernas y caderas.
- Cómo hacerlo: acostado de lado, elevá una pierna de forma controlada.
- Tip: no balancear el cuerpo.
7. Plank (plancha)
- Qué trabaja: abdomen, brazos y piernas.
- Cómo hacerlo: apoyado en antebrazos y puntas de pie, mantené el cuerpo recto.
- Tiempo: empezá con 20-30 segundos.
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