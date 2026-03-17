En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas prácticas para mantenerse en forma, el Pilates se consolida como una de las disciplinas más elegidas. Su combinación de movimientos controlados, respiración consciente y bajo impacto lo convierte en una opción ideal para trabajar todo el cuerpo desde casa, sin necesidad de equipamiento.

Especialistas destacan que, con una rutina simple, es posible fortalecer tanto piernas como brazos, mejorar la postura y aumentar la flexibilidad. A continuación, siete ejercicios clave para incorporar a la práctica diaria

Siete ejercicios de Pilates para fortalecer piernas y brazos sin salir de casa

1. The Hundred

Qué trabaja: abdomen, brazos y resistencia.

abdomen, brazos y resistencia. Cómo hacerlo: acostado boca arriba, elevá piernas y cabeza, estirá los brazos y bombealos arriba y abajo.

acostado boca arriba, elevá piernas y cabeza, estirá los brazos y bombealos arriba y abajo. Tip: mantené el abdomen bien contraído.

2. Roll Up

Qué trabaja: abdomen y piernas.

abdomen y piernas. Cómo hacerlo: desde acostado, subí lentamente hasta tocar los pies y volvé a bajar controlando.

desde acostado, subí lentamente hasta tocar los pies y volvé a bajar controlando. Clave: evitar impulsarse, el movimiento debe ser suave.

3. Leg Circles

Qué trabaja: piernas, glúteos y core.

piernas, glúteos y core. Cómo hacerlo: con una pierna elevada, hacé círculos en el aire mientras la otra queda apoyada.

con una pierna elevada, hacé círculos en el aire mientras la otra queda apoyada. Tip: mantené la cadera estable.

4. Shoulder Bridge

Qué trabaja: glúteos, piernas y espalda.

glúteos, piernas y espalda. Cómo hacerlo: elevá la pelvis formando una línea recta entre hombros y rodillas.

elevá la pelvis formando una línea recta entre hombros y rodillas. Plus: podés levantar una pierna para mayor dificultad.

5. Push-Up (flexiones adaptadas)

Qué trabaja: brazos, pecho y core.

brazos, pecho y core. Cómo hacerlo: podés hacerlas con rodillas apoyadas si sos principiante.

podés hacerlas con rodillas apoyadas si sos principiante. Clave: mantener el cuerpo alineado.

6. Side Leg Lift

Qué trabaja: piernas y caderas.

piernas y caderas. Cómo hacerlo: acostado de lado, elevá una pierna de forma controlada.

acostado de lado, elevá una pierna de forma controlada. Tip: no balancear el cuerpo.

7. Plank (plancha)