Té de Jamaica: cómo preparar esta infusión que tiene increíbles beneficios para la salud 

El té de jamaica, elaborado a partir de los cálices secos de la flor de Hibiscus sabdariffa, se volvió cada vez más popular por su sabor refrescante y su intenso color rojo. Más allá de su atractivo visual, especialistas en nutrición destacan que se trata de una bebida rica en antioxidantes con múltiples beneficios para la salud.

Consumido tanto caliente como frío, el té de jamaica es una opción natural que puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria.

Un potente antioxidante natural

El principal valor del té de jamaica está en su alto contenido de antocianinas, compuestos antioxidantes que ayudan a:

Combatir el estrés oxidativo

Reducir la inflamación

Proteger las células del envejecimiento prematuro

Estos antioxidantes también se asocian con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Beneficios para la salud cardiovascular

Diversos estudios indican que el consumo regular de té de jamaica puede:

Ayudar a reducir la presión arterial

Mejorar la salud de los vasos sanguíneos

Contribuir a disminuir el colesterol LDL (“malo”)

Por este motivo, suele recomendarse como complemento en personas con hipertensión leve, siempre bajo supervisión médica.

Favorece la digestión y el tránsito intestinal

El té de jamaica tiene un leve efecto digestivo y diurético, lo que ayuda a:

Reducir la hinchazón abdominal

Favorecer la eliminación de líquidos

Estimular el tránsito intestinal

Además, su bajo contenido calórico lo convierte en una buena alternativa para reemplazar bebidas azucaradas.

Apoyo al control del peso

Gracias a su acción diurética y a su capacidad para generar sensación de saciedad, el té de jamaica suele incluirse en planes de alimentación orientados al control del peso. No quema grasa por sí solo, pero acompaña hábitos saludables.

Cómo preparar té de jamaica paso a paso

Ingredientes:

1 cucharada de flores secas de jamaica

1 litro de agua

Preparación:

Llevar el agua a hervor. Apagar el fuego y agregar las flores de jamaica. Tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos. Colar y servir caliente o frío.

Se puede endulzar con un poco de miel o agregar unas gotas de limón para potenciar el sabor.

Cuánto se recomienda consumir

Los especialistas sugieren 1 a 2 tazas por día como cantidad segura para la mayoría de las personas. En exceso, puede generar molestias digestivas o bajar demasiado la presión en personas sensibles.

No se recomienda en embarazo o lactancia sin consulta médica

sin consulta médica Puede interactuar con medicamentos para la presión

Personas con presión baja deben consumirlo con moderación

El té de jamaica es una bebida natural, refrescante y rica en antioxidantes que favorece la salud cardiovascular, digestiva y metabólica. Bien preparado y consumido con moderación, puede convertirse en un aliado saludable para incorporar a la alimentación diaria.