Descubrí cómo hacer mermelada de higos: un paso a paso delicioso y fácil

El higo es una joya estival que, cuando alcanza su punto máximo de madurez, ofrece un perfil de sabor inigualable. Preparar una mermelada artesanal no solo permite extender la vida útil de esta fruta delicada, sino que también garantiza una calidad superior a las opciones industriales, al prescindir de conservantes artificiales.

La receta base de esta mermelada de higos requiere:

1 kg de higos frescos.

500 g de azúcar (que podés ajustar según tu gusto).

Jugo de un limón, elemento clave para equilibrar la acidez y ayudar a la conservación.

Preparación de mermelada de higos casera: el secreto está en el reposo

Para iniciar la elaboración de esta mermelada de higos casera, es fundamental lavar y secar los higos con cuidado.

Un dato importante: si la piel de la fruta es fina, no es necesario pelarlos, lo que aporta una textura más rústica y auténtica a la mermelada.

El macerado inicial : cortá los higos en cuartos y colocalos en una cazuela grande junto al azúcar y el limón.

: cortá los en cuartos y colocalos en una cazuela grande junto al azúcar y el limón. Aroma opcional : para un perfil de sabor más complejo, podés sumar ralladura de limón y una rama de canela.

: para un perfil de sabor más complejo, podés sumar ralladura de limón y una rama de canela. Extracción de jugos: dejá reposar la mezcla entre 20 y 30 minutos antes de llevarla al fuego; esto permite que la fruta suelte sus propios líquidos de manera natural.

Mermelada de higos casera: cocción lenta y texturas a medida

El proceso de cocción debe ser a fuego bajo, removiendo con frecuencia para evitar que el azúcar se pegue o se queme en el fondo de la olla. Una vez que la mezcla rompa el hervor, el tiempo estimado para lograr el espesor ideal es de 45 a 60 minutos.

Al finalizar, tenés dos opciones según tu preferencia personal:

Textura rústica: dejá los trozos de fruta enteros para una sensación más artesanal. Textura fina: triturá la mezcla ligeramente si buscás una mermelada más suave y fácil de untar.

Mermelada de higos casera: cómo lograr un envasado al vacío duradero

Si querés disfrutar de esta delicia durante varios meses, el envasado correcto es vital. Debés colocar la mermelada aún caliente en frascos de vidrio previamente esterilizados, llenándolos casi hasta el borde.

Cerrá la tapa inmediatamente y colocá el frasco boca abajo; este sencillo movimiento genera un vacío natural que asegura la conservación del producto por mucho más tiempo.