Descubrí cómo hacer mermelada de sandía y melón: frescura y dulzura en cada frasco

Cuando pensamos en frutas de estación, la sandía y el melón lideran cualquier ranking de frescura. Sin embargo, su uso suele limitarse al consumo directo o en ensaladas de frutas. Elaborar una mermelada casera con estas piezas, en una receta sencilla, permite capturar su dulzor natural y transformarlo en un aliado versátil para el desayuno o la cocina gourmet.

Con una técnica sencilla de reducción y el equilibrio justo de acidez que te proponemos en esta receta de mermelada, es posible crear una conserva vibrante y equilibrada en pocos pasos.

Mermelada de sandía y melón: preparación y el paso crítico de las semillas

Para esta mezcla equilibrada, se requieren 300 gramos de pulpa de sandía y 300 gramos de melón, junto con el jugo de un limón y 300 gramos de azúcar.

Limpieza profunda : el primer paso fundamental es pelar y trocear ambas frutas, asegurándose con especial atención de retirar todas las semillas.

Reducción de líquidos: debido al alto contenido hídrico de estas frutas, se debe hervir la pulpa sola hasta que el líquido reduzca significativamente.

Recién en ese punto se incorpora el azúcar y el jugo de limón (o naranja, si se busca un matiz cítrico diferente), cocinando a fuego medio por otros 20 minutos.

Si se desea una consistencia más firme, se puede optar por añadir pectina.

Mermelada de sandía y melón en versión gourmet: sandía macerada y vainilla

Si preferís un sabor más profundo y especiado, existe una variante que utiliza 1 kilo de pulpa de sandía.