Esto es en off: Sofía y “El Chino”... ¿socios en negocios incompatibles?

Por Rodis Recalt

La exmodelo Sofía Pacchi se hizo conocida por ser una de las asistentes a las fiestas de Olivos que tenían como anfitriona a la primera dama, Fabiola Yáñez. Esa novela también tuvo como protagonista a Robert Chien, un ciudadano taiwanés que era pareja de Pacchi y al que el presidente Alberto Fernández conocía como “El Chino”.

Chien es proveedor del Estado con su empresa de tecnología Apache Solutions, que tiene entre sus clientes al Ejército Argentino e incluso llegó a hacer soporte técnico en la Quinta Presidencial de Olivos.

Pacchi quedó imputada en la causa judicial por la fiesta en Olivos, pero ahora un nuevo dato podría complicar la situación judicial de la exmodelo.

Como funcionaria pública, Pacchi tiene prohibido hacer negocios con el Estado y tampoco podría participar como inversora en empresas que tengan negocios con el Poder Ejecutivo. A pesar de esta prohibición, la modelo tiene capital invertido en la empresa de Robert Chien, con quien ya no estaría en pareja. Se trata de una camioneta Renault Kangoo, modelo 2016, patente AA278VV.

El vehículo circula por la ciudad de Buenos Aires ploteado con la marca Apache Solutions. ¿Son negocios incompatibles con la función pública? La camioneta de Pacchi parece una inversión menor dentro de la empresa, pero este tipo de “desliz” podría traerle complicaciones legales y también a su ex pareja.

La camioneta fue vista el 22 de agosto en el barrio de Belgrano R, donde tiene casa el empresario Robert Chien. Ese día un técnico de la empresa estaba cambiando las cámaras de seguridad del caserón sobre la calle Rómulo Naón. Al parecer, luego del escándalo de las fiestas en Olivos, el empresario taiwanés decidió reforzar la vigilancia de su hogar.

El compañero de Pichetto

“Se ve hoy no tomé la pastillita de alplax, que la voy a pedir ahora, porque no quiero ser agresivo”, arrancó el auditor Javier Fernández, compañero en la AGN (Auditoría General de la Nación) del exsenador rionegrino y candidato a vicepresidente Miguel Pichetto.

Fernández estaba visiblemente molesto porque minutos antes el también auditor Alejandro Nieva había criticado la parsimonia de la Auditoría para hacer informes sobre temas vinculados a la pandemia. Y ponía como ejemplo auditorías de otras partes del mundo. Fernández le retrucó a Nieva con un tiro por elevación a Pichetto y a la oposición.

“Pido, doctor Pichetto, que auditemos el Covid en dos provincias como Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires, que (las vacunas) la repartían las obras sociales, auditemos por favor ese tema”, dijo Fernández mientras se agarraba la cabeza. Ambos distritos son gobernados por la oposición a nivel nacional y son de especial importancia para Pichetto y Nieva, que es jujeño. “A mí me preocupa muchísimo ese tema. No duermo y ahora me voy a tomar el alplax, no de 0,5, sino de 1 miligramo”.

Fernández además aclaró que en las comisiones que él preside se trabaja más que en las de Nieva, que estaría con trabajo atrasado. Disputas palaciegas de pesos pesados.

Musicalizador bajo presión

No fue fácil la tarea del encargado de ponerle ritmo a la Junta de Gobierno del MPN el martes, mientras se esperaba por Omar Gutiérrez. Al hombre le recordaron, entre risas, un acto incómodo cuando el gobernador no estaba en buenos términos con su entonces vice, Rolando Figueroa. “Agárrense de las manos”, empezó a sonar ese día en los parlantes. Dicen que los protagonistas salieron eyectados en direcciones opuestas.

La alegría de un lunes… era por River

El gobernador Omar Gutiérrez se mostró risueño, suelto y derrochaba simpatía en la inauguración del paseo costero del río Neuquén, el lunes. Arengó a favor del UNE (Neuquén Puede Más, en la alianza con el MPN); felicitó a la “oposición responsable” de Juntos por el Cambio y; no se apuró por ir a otra conferencia donde lo esperaba Rolando Figueroa. Antes de partir saludó con ironía a los hinchas de Boca que estaban presente.

Un acto completo, con todos los actores

Si algo le faltaba a la inauguración del paseo en el río Neuquén para ser un acto de proselitismo emepenista, era una arenga vecinalista en favor de los gobiernos del MPN. En nombre de los vecinos habló la nueva conducción del barrio Rincón de Emilio: Alex Tarifeño, ex subsecretario de Asuntos Municipales durante la gestión del ministro Walter Jonsson, en el gobierno de Jorge Sapag. El discurso estuvo lejos de las duras críticas de comisiones anteriores.

Lilita pidió los votos del MPN para Carlos Eguía

“Si el MPN me quiere prestar los votos para llegar a los 20.000 que necesitamos, para que Carlos Eguía sea Diputado Nacional, ¡bienvenidos sean!”. La exdiputada nacional de la CC Ari Elisa Lilita Carrió terminó su gira por Neuquén acompañando al candidato y se cuidó de aclarar que si bien no hubo acuerdo para ir juntos con el candidato del radicalismo Pablo Cervi que compite con Eguía, se hará posible en el 2023.

Asistencia con críticas e incomodidades internas

El anuncio gubernamental de asistencia de hábitat y obra social para pastores originó muchas censuras, incluso de la dirigencia de Juntos. Su crítica está en la exposición, más allá de la medida. Nada nuevo en el partido. Un hecho incómodo -dicen- para estar atentos ahora que los candidatos vuelven a las giras este miércoles 13. Se optó por una campaña más corta.

Tortoriello tiene en Marks una doble competencia

Ana Marks, candidata a diputada del FdT multiplica acciones para recuperar terreno luego de las PASO. Eso implica aparecer sonriente en situaciones que nunca imaginó. Algo de eso pasó el lunes en Cervantes, cuando jugó a ser camionera por un rato, al lado de la intendenta Montanaro. Ese rubro ya tiene al candidato de JxC como exponente, pero se ve que el peronismo sale a pelearle la ruta.

Vuelo compartido y ocasión para una charla política

Miércoles 27 de septiembre. El ministro de Justicia de la Nación Martín Soria y el candidato de JxC, el cipoleño Aníbal Tortoriello coinciden en el vuelo de Neuquén a Buenos Aires. Sirvió para un encuentro y una charla amena de política rionegrina. Apareció un tema de crítica recurrente que los une en la inquina: el senador de JSRN, Alberto Weretilneck.

Un finde lleno de “turismilitancia”

El FdT sabe que el tiempo es oro en esta campaña. Pero también sabe que este “finde XXL” muchos viajarán para descansar. ¿La solución? Una reunión de militantes en Las Grutas. Será hoy, organizada por el grupo “Debate y Organización Ciudadana”, con el “auspicio” (flyer dixit) de los intendentes Mendoza (Belisle), Pilquinao (Sierra Colorada) y Alvarado (Cinco Saltos).

Producción: Andrea Durán, Shirley Herreros, Adrián Pecollo y Hugo Alonso