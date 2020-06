“Estoy dolida con el destrato al básquet femenino”, enfatizó la China Lara

Una semana atrás, Las Gigantes emitieron un documento en el que marcaron las carencias de su proyecto particular en el que no tienen un entrenador y también para apoyar a las jugadoras que vieron suspendidas la Liga Femenina y el Torneo Federal por el coronavirus y están sin ingresos.

“Nosotras queremos una Liga Femenina profesional de verdad, no como ahora que algunas tienen contrato, otras dependen del otorgamiento de becas del Enard y hay una parte que percibe sólo sumas en negro. Lo primero que queremos es eso”, detalló Sofía Aispurúa, jugadora de la Selección.

De a poco, diferentes voces se fueron sumando al pedido de las referentes albicelestes. Uno de los últimos en hacerlo fue Andrés Nocioni, miembro de la Generación Dorada, quien publicó en Twitter: “La Gigantes merecen ser escuchadas! Por favor!!”.

Surgieron más voces del básquet nacional, como la de la neuquina Victoria Lara, que había arreglado para jugar la Liga Femenina 2020 para Corrientes Básquet. En diálogo con Río Negro analizó el presente de la disciplina en el país.

“Sin dudarlo decidieron cancelar la Liga Femenina sabiendo que muchas de nosotras contamos con el dinero que teníamos arreglado cobrar esta temporada. Muchas dejamos trabajos y los estudios para poder jugar. Hoy en día no hay profesionalismo para nosotras, una mujer no puede vivir del básquet en Argentina”, aseguró la China, oriunda de San Martín de los Andes.

La ala-pivote de 24 años remarcó las diferencias con la Liga Nacional Masculina, que cerrará su temporada en la cancha, aunque aseguró que no es detrimento de ellos sino en busca de igualdad de derechos.

El comunicado de Las Gigantes fue el grito que muchas jugadoras a lo largo del país necesitaban para animarse a hablar.

“Su mensaje ayudó a que se pueda visualizar la problemática del femenino en general. Si bien apuntan a lo que ocurre en la selección de mayores, es una forma de hacer visible todos los problemas que venimos sufriendo año tras año”, agregó la campeona de la Liga Nacional Femenina en 2018 con Quimsa de Santiago del Estero.

Para ejemplificar, la China rememoró algunos momentos que vivió con las selecciones juveniles. “Hemos tenido cuerpos técnicos impecables que siempre hicieron todo para darnos la mayor comodidad posible. Pero no teníamos utileros, ni cuerpo médico en los viajes. Es impensado que a los varones de la mayor los hagan lavar sus propias camisetas “, detalló.

Además de la preocupación por las falta de profesionalismo y las críticas a las federaciones, la China también hizo referencia a la importancia que tienen los clubes para el desarrollo del femenino.

“Las que no podemos jugar Liga estamos enojadas pero hay muchas chicas que ni siquiera tienen un torneo digno en su zona. Los clubes deben aportar lo suyo y empezar a formar una base sólida, no armar un rejunte de chicas de diferentes edades, eso no esta bueno. No solo estoy desilusionada por no poder jugar, también estoy dolida por el destrato que hay que con el femenino en general”, indicó la China, que además estudia medicina en la Universidad de Buenos Aires.

Para finalizar, la neuquina enfatizó: “tenemos que tomar estas decisiones y empezar a visualizar los problemas del femenino y hablar con los dirigentes para que realmente se enfoquen en un verdadero crecimiento del femenino”.

Mientras aguarda el fin del aislamiento por la pandemia, la China admitió que su deseo es que todo pase rápido para volver a competir adentro de una cancha. Ojalá que sea en mejores condiciones.