Estudiantes marcharon a Educación por la Nueva Escuela Secundaria de Neuquén

Un grupo de estudiantes organizó esta mañana una marcha al Consejo Provincial de Educación CPE) de Neuquén reclamando ser incluidos en el diseño curricular del nivel secundario. El tema genera polémica desde el año pasado, por lo que desde el gobierno se comenzaron a realizar jornadas de diálogo con los alumnos para abordarlo.

Los manifestantes forman parte de "Escuelas Unidas" y se dirigieron al CPE para entregar un petitorio, afirmando que cuando han solicitado reuniones no han sido convocados.

Nos tratan como bebés recién nacidos que no podemos opinar sobre lo que queremos hacer con nuestro futuro" cuestionó Juan Pablo, uno de los estudiantes, en declaraciones radiales.

El diseño de la Nueva Escuela Secundaria de Neuquén fue cuestionado por sectores opositores al gobierno, quienes afirman que se trata de un plan de ajuste en Educación.

Desde Educación y desde el gremio docente ATEN rechazaron esta acusación, resaltando que se diseña en conjunto, aunque se reconoció que no se había dado la participación necesaria a los estudiantes por lo que se comenzaron a realizar jornadas de diálogo.

Entre los puntos abordados, se explica que se habla de construcción y no de reforma porque la provincia no contaba con un diseño curricular previo sobre el cual trabajar. También se aclara que los cambios en la organización de materias no implican más horas en la escuela, sino que se proponen otras metodologías y estrategias de enseñanza.

El CPE organiza jornadas de diálogo con estudiantes. Gentileza.-

Además, se informa que el ciclo básico común que se implementará es definido común un "espacio pedagógico común a todas las modalidades respetando sus particularidades (en las escuelas técnicas permanecen espacios de formación específica como los Talleres y Dibujo Técnico)" y "tiene como objetivo facilitar la movilidad de las y los estudiantes, y brindarles un cuerpo de saberes que les permita desarrollar una mirada compleja y crítica del mundo".

Este nuevo diseño se comenzará a aplicar desde el 2020 con los estudiantes que ingresen en primer año.