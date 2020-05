Cuarentena: evalúan autorizar la actividad en una decena de industrias

Fernández, el 1º de mayo en una empresa de autopartes dedicada a hacer barbijos. Se espera una apertura de la actividad. Foto: Presidencia

Faltan cuatro días para el vencimiento de la última prórroga de la cuarentena y el Gobierno analiza con qué características y con qué nuevas excepciones extenderá el aislamiento hasta fines de mes. El Ejecutivo ya estudia una decena de sectores industriales -se habla de un millar de empresas- que podrían llegar a abrir sus puertas el próximo lunes bajo estrictos protocolos sanitarios. La situación, con todo, sigue siendo incierta por los peligros que representa una apertura en grandes centros urbanos, como la Capital y los de la Provincia de Buenos Aires, donde nadie quiere pagar el costo político de apresurarse. El presidente Alberto Fernández, por ahora, muestra cautela.

Algunos datos con los que Argentina ingresó a su sexta semana de cuarentena: según CAME, las ventas minoristas cayeron 57,6% anual en abril y el 94,5% de los comercios no alcanzó a cubrir sus costos operativos; la venta de autos bajó casi 90%; según la UIA, ocho de cada diez empresas no pudieron acceder a los créditos al 24% y el 81% de las firmas no pudo cobrar cheques en abril. Varios sectores ya implementan rebajas salariales. El mes pasado se hundió la recaudación un 30%; el IVA creció apenas 8,3% en términos nominales y, según advierten los tributaristas y comprenden en gobierno, ese dato refleja las operaciones de marzo, y en mayo, cuando se refleje la actividad de abril, la caída será fuerte.

El Gobierno está presionado por los datos de la economía, por el crecimiento de las críticas de la oposición, que se hacen eco de los números, y por el hecho de que en las principales ciudades del país se nota claramente que la gente empezó a salir a la calle. Fernández se reunió el lunes con la CGT y empresarios y, aunque el centro del encuentro fue la deuda, la cuarentena fue tema de discusión.

Según dejó trascender el Ejecutivo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tiene bajo estudio una lista con un millar de empresas que podrían volver a producir. Son del sector automotriz, autopartes, química, petroquímica, plástica, metal mecánica, cemento, textil, indumentaria y calzado, entre otros, que presentaron protocolos de higiene, de distanciamiento y de transporte para sus empleados.

Mientras varias provincias ya comenzaron una considerable liberación de actividades como pequeños comercios o construcción privada, la situación sigue siendo más compleja en el área metropolitana de Buenos Aires, la más poblada y con mayor cantidad de contagios del país. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, están en contacto para analizar salidas conjuntas, y también con Nación. El gobierno porteño ya analiza junto al Ejecutivo nacional la apertura de locales comerciales con ingreso reducido de clientes, excluyendo restaurantes y bares que se mantendrán por ahora con delivery o “take away”.

Fernández, aunque afirmó que había que empezar a abrir la cuarentena de forma paulatina, evitó anticipar cómo seguirá el aislamiento desde el lunes: “Hay que moverse con mucho cuidado. Los que gobiernan lo entienden, por eso son tan cuidadosos”, dijo y advirtió: “No podemos dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo el esfuerzo”.