Extienden los subsidios para el transporte: Roca por ahora queda afuera

El subsidio nacional del transporte de pasajeros se extenderá en Río Negro por 120 días más, y según el gobierno provincial permitirá mantener las tarifas sin impacto en los usuarios del transporte público de pasajeros. La novedad del nuevo escenario es que los fondos no llegarán por el momento a Roca, donde se rompió el vínculo entre el municipio y la empresa 18 de Mayo.

Los usuarios roquenses cumplieron hoy 50 días sin colectivos urbanos en sus calles. Si bien días atrás se usó una partida de 1,9 millones de pesos correspondientes a un subsidio provincial para pagar salarios de los trabajadores de la exconcesionaria, funcionarios de los gobiernos provincial y municipal confirmaron a RÍO NEGRO que ese esquema no podrá repetirse, porque no existe marco formal para derivar esos recursos a los empleados de una firma que ya no tiene ninguna relación formal con el Estado.

De esta manera, hasta que el gobierno local no adjudique el servicio a otra compañía no será posible que la ciudad reciba subsidios.

El convenio para la continuidad de los fondos en el resto de las ciudades rionegrinas fue rubricado días atrás en Buenos Aires por el ministro de Obras y Servicios públicos, Carlos Valeri, y autoridades nacionales del Ministerio de Transporte.

De este modo, el Fondo Compensador del Estado Nacional tiene pagos confirmados en Río Negro hasta septiembre. En total asciende a $ 22.263.646 mensuales, que se reparten entre los municipios que acrediten la prestación del servicio urbano y tengan o no SUBE como sistema de expendio electrónico de boletos.

Paralelamente, la provincia anunció que extenderá y garantizará por los mismos cuatro meses el beneficio provincial al transporte de pasajeros urbano y al transporte provincial que opera en jurisdicción rionegrina, pago en lo que va del año ininterrumpidamente.

Fondos provinciales 14.155.287 pesos mensuales se distribuyen para los municipios y empresas concesionarias de Río Negro.

Asimismo, se mantiene el pago de los fondos de refuerzo rionegrino al servicio de transporte público, en el marco de la emergencia sanitaria que nos afecta. Éste refuerzo apunta a compensar a las empresas que mantuvieron la gratuidad a los trabajadores de actividades esenciales, como lo son el personal de Seguridad, Salud y de comercios esenciales.

Para acceder a estos beneficios nacionales, se indicó que las comunas beneficiadas deberán elevar a la Secretaría de Transporte provincial la documentación habitualmente requerida que compruebe la prestación del servicio público urbano de pasajeros. Una vez, evaluada la documentación, la Secretaría de Transporte se comunicará con cada municipio para acordar la firma de los respectivos convenios. Posteriormente a renovarse los convenios con las comunas, las transferencias irán directamente a los Municipios que se encargarán de trasladarlos a las empresas.

Los municipios subsidiados son los Bariloche, Viedma, Cipolletti, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Cinco Saltos y Allen.

En la primera etapa del año, los montos de subsidios más importantes fueron para Bariloche y Roca. La ciudad cordillerana recibió un total de $ 15.750.840 ($ 7.329.000 de aporte provincial al que se suman $ 8.421.840 que provienen del Estado Nacional), mientras que Roca recibió $ 5.701.729 ($ 1.983.406 de parte de Provincia, y el restante de Nación por $ 3.717.623).