Extrapartidarios apoyan a los candidatos del MPN para la elección municipal en Neuquén

Extrapartidarios del MPN que participan del gobierno del intendente Mariano Gaido anunciaron el voto a la lista que impulsa las candidaturas de Claudio Domínguez y Victoria Fernández del partido provincial al Concejo Deliberante.

Se trata de la agrupación Confluencia con Vos que organizó una reunión este sábado para apoyar al jefe comunal rumbo a las elecciones deldomingo. En el encuentro hubo funcionarios extrapartidarios que participan del gobierno comunal y también simpatizantes de las gestiones de Horacio Pechi Quiroga y Martín Farizano.

Gastón Contardi valoró la continuidad y profundización de la obra la obra pública a través del Plan Capital, las cuentas claras, al superávit financiero y al saneamiento del IMPS, entre otros conceptos.

“Confluencia con Vos –dijo- representa la continuidad de lo que significa un gobierno amplio en la ciudad de Neuquén que tiene no solo al MPN que es el partido más importante en el gobierno y en la historia de la provincia, sino que también tiene a muchos dirigentes, funcionarios y partidos políticos que no somos del partido provincial y que nos sentimos claramente representados por el andar de la gestión municipal”.

“Sin dudas, esto que sabemos, conocemos y palpamos dentro de la gestión no sé si todo el mundo lo sabe, por eso es muy importante en esta semana que queda para las elecciones municipales difundir a aquellos que no simpatizan o no se sienten representados por el MPN, pero sí se sienten representados por la gestión de Mariano Gaido, que tienen la posibilidad de acompañar a Claudio y a Victoria que son nuestros candidatos en la Lista 670”, destacó Contardi.

A continuación, ratificó: “Este es el espacio político de quienes estamos en la gestión municipal, que no formamos parte del partido político del MPN pero que sí estamos convencidos de que Mariano es un gran intendente y está transformando muchísimo la ciudad, y que tenemos en Claudio y en Victoria a los representantes en las elecciones del 24 de octubre.

Gaido aseguró que cuando decidió ser candidato a intendente también decidió llevar adelante una política diferente, “una política de inclusión, que piense en construir y mirar hacia adelante”, tras asegurar que “siempre respeté a la gestión municipal anterior nunca puse un palo en la rueda siendo de la oposición, ni hice un agravio, por el contrario, -aclaró- le tenían un afecto y admiración al excelente intendente que tuvo la ciudad de Neuquén Horacio Pechi Quiroga”.

“Nosotros trabajamos y construimos una plataforma de gobierno entre todos. El espacio político Confluencia con Vos busca poder desarrollar y defender proyectos, ideas de crecimiento de desarrollo, de todo lo bueno que se venía haciendo y que hoy se continúa”, detalló el mandatario.

Tras asegurar que en esta ciudad “somos ejemplo en el país, porque no hablamos de partidos políticos, rescatamos el trabajo y las ideas. No tenemos grietas. La grieta atrasa, es inflación y falta de trabajo. La ciudad de Neuquén tiene proyectos, quiere seguir creciendo, quiere más trabajo y más oportunidades”.

“Nunca fui del MPN pero me siento representado, como mucha gente y muchas familias que vinieron hoy”, mencionó por su lado Cristian Haspert, al repasar la convocatoria que le hizo Gaido hace dos años tras ganar las elecciones a intendente.

Con más de 20 años de participación en la Municipalidad de Neuquén, sobre la base de haber ocupado puestos claves en administraciones anteriores, Haspert ratificó que “esta gestión continúa con proyectos de desarrollo que valoramos porque hacen de Neuquén la capital de la Patagonia”.

Sostuvo que el intendente tiene la virtud de “organizar un buen equipo de trabajo sin mirar las banderas políticas, de dónde venimos pero sí sabemos hacia dónde vamos y qué queremos, confluir en esta Lista, la 670, en la que un montón de funcionarios y vecinos y vecinas nos acompañan en este camino”.