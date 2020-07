Ezcurra se sumará al rugby de Estados Unidos

Bautista Ezcurra el back de Jaguares, continuará su campaña deportifva en el Atlanta Rugby de la Major League Rugby (MLR) de Estados Unidos, en donde firmó un contrato hasta 2022, según anunció hoy el equipo estadounidense.

Ezcurra, quien se inició en Hindú y fue integrante de Jaguares desde 2017, formó parte de Los Pumas'7 en Seven y participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

"Atlanta Rugby se enorgullece en anunciar el fichaje de Bautista Batu Ezcurra, un centro argentino de 25 años, que proporciona experiencia de seven y de Súper Rugby al joven vestuario del equipo", indicó el club en su cuenta de la red social Instagram.

Ezcurra, quien fue contratado por Jaguares en 2017, llega a un club que fue fundado en 2018 y juega en la Conferencia Este junto a New England Free Jacks, New Orleans Gold, Old Glory DC, Rugby United New York y Toronto Arrows.

Ezcurra afrontará un nuevo desafío en su campaña deportiva. Gentileza.

El back se suma a varios Jaguares que ya emigraron como Agustín Creevy (London Irish de Inglaterra), Matías Alemanno (Gloucester de Inglaterra), Marcos Kremer (Stade Francais de Francia), Guido Petti (Bordeaux de Francia), Jerónimo De la Fuente (Perpignan de Francia), Lucas Mensa (Valence de Francia), Matías Moroni (Leicester de Inglaterra) y Matías Orlando (Newcastle de Inglaterra).