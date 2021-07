Ezequiel Garay anunció su retiro del fútbol profesional

Ezequiel Garay, subcampeón en el Mundial Brasil 2014 y oro olímpico en Beijing 2008, anunció su retiro del fútbol profesional por una lesión en su cadera.

El marcador central reveló que hace tres años lucha contra una coxastrosis -inflamación de un cartílago de la cadera-, la que le provocó “dolores fortísimos” e incluso problemas “para caminar”.

“En febrero de 2020 se sumó otra grave lesión (rotura de ligamentos en la rodilla derecha) de la que me recuperé, a tal punto de negociar con varios clubes para mi vuelta. Pero no puedo, siento que estaría engañando a ese club, a los aficionados y a mí mismo”, explicó en un comunicado que publicó en las redes sociales.

Obtuvo una decena de títulos nacionales con distintas camisetas: 1 con Newell’s, 1 con Real Madrid, 4 con Benfica, 3 con Zenit y otro con Valencia.

En la Selección tuvo una extensa trayectoria con buenos resultados en todas las categorías: campeón del Sudamericano Sub 17 en 2003; campeón mundial Sub 20 en Holanda 2005; medalla de oro olímpica en Beijing 2008 (Sub 23) y subcampeón del mundo en Brasil 2014.