Fabián Pacheco, el gran DT que busca dar el salto final

A veces echar la vista atrás no necesariamente significa negarse a nuevos desafíos. Esa mirada suele servir para reinventarse, para comprender el futuro y para marcar en el camino cuáles son las piedras en las que no se debe volver a tropezar.



Hoy la tendencia del DT joven se impone, pero hace 15 años atrás podía ser hasta arriesgado aceptar ser entrenador con apenas 32. Aún más para dirigir a un equipo en el cual te formaste, sos hincha, y con la desventaja a cuestas de tener que aceptar todas las dificultades posibles. Sos nuevo, tenés sueños pero hay que pagar derecho de piso.

Fabián Pacheco ya había hecho el curso de técnico y hacía sus primeras armas en las inferiores de Deportivo Roca cuando el Naranja descendió del Argentino B en 2005. El recordado Rubén Bernardis, ídolo en su época de jugador de Depo, había sido el DT de ese equipo. El Consejo Federal invitó al club a formar parte de la categoría y los dirigentes le dieron la dirección técnica a Luis Graneros, con Pacheco de ayudante de campo. El Negro se fue y el desafío se abrió para Fabián.



“Luis dirige algunos partidos y se va, me piden a mí que me haga cargo del equipo algunos partidos y la cosa salió bien. Clasificamos a los playoffs rumbo al ascenso, y a pesar de que perdimos con Sportivo Belgrano de San Francisco, quedaron conformes con el trabajo y me ofrecieron ser el DT para la siguiente temporada. Era muy joven…”, recuerda el actual DT de La Amistad de Cipolletti.



P- A pasado el tiempo Fabián, pero ¿qué te dejó aquella primera aventura como DT?

R- Empezamos bien pero después nos caímos y los dirigentes me pidieron que dejara el equipo y que volviera a las inferiores. No acepté y me fui. Fue una tristeza muy grande, más aún porque era mi primera experiencia como DT principal. Sé que algún día voy a volver a dirigir ahí.



P- ¿Estuviste cerca de hacerlo el año pasado?

R- Si, algo charlamos. Pero yo tenía un proyecto en mente que no coincidía con la nueva dirigencia. Estuve cerca de arreglar con Independiente también, pero me incliné por el proyecto que tiene La Amistad. Mi sueño es ascender al Federal A con este equipo.



P- Sos el DT más ganador de la Confluencia (8 títulos) pero te falta dirigir en el Federal A. ¿Es el próximo reto en tu carrera?

R- Me gustaría hacerlo con este club. Si finalmente volvemos en septiembre como adelantó el Consejo Federal, me tengo mucha confianza para pelear por el ascenso. Escuché que algunos clubes desearían no jugar este año y que en el 2021 haya el doble de ascensos. Si me das a elegir, yo quiero pelear por el ascenso ahora.



P- ¿A quien le estás agradecido en lo que llevás como DT?

R- A Unión de Allen. Me dio la oportunidad de dirigir cuando me despidieron del Depo y jamás nos imaginábamos que íbamos a hacer historia. Fueron cinco títulos en cuatro años y medio, donde compartí grandes cosas con excelentes personas.



P- ¿Fue ahí tu mejor momento hasta ahora?

R- A cada club que llegué, siempre intenté dejarle algo, y conseguir algún logro, tanto en Unión como en Círculo, Argentinos del Norte y ahora en La Amistad. Con todos tuve la suerte de ser campeón. En Unión sí pasé también uno de los momentos más tristes de mi carrera cuando perdió la vida Carlos Valenzuela, en un accidente de tránsito junto a otros jugadores del plantel. La muerte del Carli fue un golpe muy duro para todos.



P- Tuviste éxito en cada uno de los clubes que pasaste. ¿En que momento decís ‘fin de ciclo’?

R- Cuando se acaba la pasión, cuando ya no queda más nada que dar. Uno se da cuenta cuando ya no podés llegarle a los jugadores. Pero lo más gratificante de todo es encontrarte con cualquiera que haya dirigido y que tenga un buen recuerdo del momento que nos tocó trabajar juntos. Eso y los amigos que me dejó el fútbol en mi época de jugador.



P- ¿Por ejemplo?

R- Me acuerdo que uno de los primeros fue el Rafa Sánchez Laudari, cuando jugábamos juntos en la cuarta de Boca. Jugaban Aldo Paredes, Zapatilla Sánchez, el Vasco Arruabarrena… Fue una época hermosa.



P- ¿Y los domingos ibas a La Bombonera?

R- No… (risas) me iba al Monumental. Uno buscaba ser jugador profesional y más allá de quién sos hincha, defendés los colores que te toquen. Incluso alguno de los que te nombré, que fue ídolo después, era medio gallina.

P- ¿El Vasco?

R- … (hay una risa que se escucha del otro lado del teléfono).

“Cuando me pidieron que me vaya del Depo fue un golpe muy duro. Por eso le agradezco a Unión que me dio la chance de volver a dirigir. Sé que algún día voy a volver a dirigir a Roca”. La primera experiencia de Pacheco como DT no terminó de la mejor manera.