Fabiana Cantilo habló sobre su lucha contra las adicciones

La cantante Fabiana Cantilo pasó por el programa de Almorzando con Mirtha Legrand ayer domingo, que conduce su nieta Juana Viale, se refirió a su lucha contra las adicciones y reveló que lleva casi nueve años sin consumir.

"Hoy cumplo 8 años y 9 meses limpia de todo. Cuando digo limpia, hablo de nada, ni vino ni nada, hace años que estoy en Narcóticos Anónimos", contó Fabiana.

"Quiero decir eso porque siempre me ponen abajo otras cosas. Hay una ley en Narcóticos Anónimos que no se puede hablar, pero yo sí lo hablo porque hay gente que ha ido a pedir ayuda para salir de la droga a otros lugares y yo recomiendo esto, así que lo siento muchachos, estoy haciendo propaganda, pero lo estoy diciendo de mí, no hablo de otros", agregó la cantante.

También recordó a dos exparejas. "Tuve amores importantes que fueron Fito, que duró como cinco años, y Nahuel Lerena, ellos eran los buenos, después estaban los otros que huían. Porque claro, se creían que se llevaban a la tipa canchera, devoradora de hombres, y nada que ver", profundizó.

"Soy completamente fóbica, tengo muchísimos problemas sexuales, ahora cambié. El tipo se llevaba a su casa, los que vinieron después de Fito, se llevaban a la mina canchera, que toca la guitarra, y yo era una especie de loca, celosa, que los perseguía y de canchera nada", confesó.