Falleció Marcelo Berbel, funcionario de Quiroga

El ambiente político y cultural de la ciudad de Neuquén se conmovió en la noche de este lunes al conocerse la noticia del fallecimiento de Marcelo Berbel, hijo de Hugo y sobrino de Marité.

Berbel se desempeñaba como subsecretario de Cultura en la municipalidad de Neuquén y desde hace algunos meses padecía una enfermedad terminal.

Tenía 44 años y dos hijos.

La secretaria de Desarrollo Humano Yenny Fonfach publicó: "Querido amigo Marcelo M Berbel me acuerdo de la primer feria del libro que empezamos juntos como un sueño y hoy ya llevamos la 7ma, gracias por todo lo que me diste cuando trabajamos juntos me enseñaste que los amigos están para siempre♥️ SOS un guerrero y la vas a seguir luchando como siempre".

Marcelo Berbel querido ... buen viaje amigo ... Fuerza para Bauti, Valentina, Nestor y toda la familia ... Fuerza Mabel querida ... pic.twitter.com/JLiX08rMHv — Pablo Bongiovani (@BongiovaniPablo) September 3, 2019

El vicepresidente Primero de la Legislatura, Pablo Bongiovani, escribió: "Marcelo Berbel querido ... buen viaje amigo ... Fuerza para Bauti, Valentina, Nestor y toda la familia ... Fuerza Mabel querida ...".