Falta información para el turismo de montaña en Bariloche

Como ocurre cada verano, son miles los turistas que se vuelcan a recorrer los senderos de montaña, conocer los refugios y buscar áreas de acampe agrestes y apartadas en Bariloche, incentivados por el auge de la vida en la naturaleza.

Pero quienes requieren conocer de antemano las características de un lugar preciso y las condiciones del terreno antes de encarar una travesía sólo tienen a disposición las páginas web especializadas. Si pretende información más precisa hasta el año pasado había una oficina para consultas personalizadas, por ejemplo en Parques Nacionales. Pero en esta temporada esa opción está ausente.

El Club Andino Bariloche también mantuvo durante años un centro de informes tercerizado, que funcionó junto a su sede, a pocos metros de la intendencia del parque, pero decidió cerrarla en marzo de 2019 porque le generaba una sobrecarga y entendió que el rol no le correspondía, por tratarse de una entidad privada.

Pero ese faltante genera dificultades, porque “hay claramente una demanda insatisfecha”, admitió el presidente del Club Andino, Martín Enevoldsen. Dijo que en el club ya no tienen una ventanilla de informes pero igual se acerca mucha gente y reciben consultas permanente sobre destinos y actividades de montaña. “Es lamentable que Parques esté cerrado”, señaló.

Entendió que “hoy se complique un poco por el Covid”, pero resaltó que el municipio mantiene habilitada su oficina de información turística en el Centro Cívico, con atención presencial, y los debidos protocolos sanitarios.

Tanto en el Club Andino como en Parques, donde desfilan a diario numerosos mochileros y montañistas, hay carteles que aconsejan informarse en las páginas www.barilochetrekking.com o también en www.nahuelhuapi.gov.ar. Pero siempre hay preguntas que quedan sin respuesta.

“En Europa ya casi no se usa, pero aquí la gente demanda mucho la consulta cara a cara, para asegurarse un dato o conocer detalles de un sendero, especialmente la gente no tan joven -dijo Enevoldsen-. En el municipio hacen lo mejor posible, pero no son especializados y a lo mejor no conocen muchos de los lugares. Una solución sería poner en esa sala un empleado específico para montaña. Y el club podría colaborar”.

También el responsable de refugios del Club Andino, Fernando Márquez, subrayó como un déficit la falta de una oficina de informes de montaña.

Dijo que se notó más en las últimas semanas, con el ingreso masivo de turistas. “Al club es algo que lo supera, porque hay que poner gente, pagar empleados. Tendría que ser una obligación del Estado. Es un problema, porque hoy información de montaña no hay”, afirmó Márquez.

Dijo que la página bariloche trekking “ha servido mucho”, pero no es del todo segura si una persona quiere conocer el estado actual de una picada, qué mantenimiento tiene, los posibles cortes, el caudal de los arroyos o la caída de árboles, que requieren conocimiento de cada lugar y actualización permanente.

El secretario de Turismo del municipio, Gastón Burlón, dijo que los empleados que atienden la oficina del Centro Cívico “conocen lo básico de las actividades de montaña” y hasta donde él sabe “no han tenido problemas por alguna duda que no puedan resolver”. Dijo desconocer por qué Parques no atiende al público como todos los años, aunque sea en horario reducido, como lo dispuso el municipio.