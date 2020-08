En estos tiempos de crisis donde un virus ha desnudado la magnitud del derrumbe de un mundo que ha perdido el rumbo se nota más que nunca la carencia de líderes. Solamente hay seguidores que son meros administradores de los acontecimientos que ya ni siquiera logran advertir el presente y menos aún vislumbrar el futuro y los nuevos valores que deberían imponerse para salir de la contingencia.

En 2014 Barak Obama advirtió que “puede que llegue el momento en el que nos tengamos que enfrentar a una enfermedad mortal. Para poder lidiar con ella, necesitamos una infraestructura, no sólo aquí en casa, sino también en todo el mundo para poder detectarla y aislarla rápidamente”.

El líder debe conducir generando confianza y especialmente adelantándose a los acontecimientos y no yendo detrás de ellos. En nuestro país lamentablemente solo algunos iluminados como Ezequiel Martínez Estrada atisbaron las contingencias futuras del país. En una de sus expresiones más amargas expresó que “La Argentina se tiene que hundir. Si merece vivir, saldrá a flote, y si no, mejor que permanezca hundida en el pantano de la historia”. Faltan líderes, porque no hay ejemplos y porque los viejos valores han perdido la vigencia liminar que antes tenían. Tal vez por eso el mayor de nuestros profetas ha sido Enrique Santos Discépolo.

Faltan hombres como los de mayo, como nuestros patriotas y nuestros mayores pensadores. Como el Dr. René Favaloro. “La conducción es un arte de ejecución simple: acierta el que gana y desacierta el que pierde. Y no hay otra cosa que hacer. La suprema elocuencia de la conducción está en que si es buena resulta y si es mala, no resulta”. Pero al decir de Jauretche no se pueden implementar “políticas bartoleras”. Y como cierre una frase para pensar: “Un ejército de ciervos dirigido por un león es mucho más temible que un ejército de leones mandados por un ciervo”, según Plutarco.

