Farmacias de Turno

Farmacias de turno: lunes 27 de enero de 2020



ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Tao Pehuenes (1) - Av. Los Pioneros 7536 - Tel: 4892743

CATRIEL
Del Centro - Av. San Martín 517 - Tel: 4915204

CENTENARIO
Confluencia - Av. Libertador 806-local 2 - Tel: 4898544
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Fuscagni - avenida San Martín 1192 - Tel: 443354

CINCO SALTOS
Allende - San Martín 201 - Tel: 4980325

CIPOLLETTI
Río Limay - San Martín 712 - Tel: 4781081
Cipolletti - Mengelle 835 - Tel: 4782612
Cruz del Sur - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025

CUTRAL CO
Cruz del Sur - Saenz Peña 276 - Tel: 4962946

FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
San Cayetano - Alsina 10 - Tel: 4436566
San Martín 6 - Sarmiento 1462
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620

NEUQUÉN
Global - Islas Malvinas 1350 - Tel: 4482809
Amancay - Belgrano 1380 - Tel: 4432858

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Santa Cruz - Santa Cruz 520 - Tel: 4936374

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070

RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099

S. M. DE LOS ANDES
Roca - Mariano Moreno 717 - Tel: 412747-8

VIEDMA
Inalen - Av. Zatti 1030 - Tel: 428796
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel: 4494317

VILLA REGINA
Del Sur - Tucumán 351 - Tel: 4464779
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: lunes 27 de enero de 2020