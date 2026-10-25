La previa de los hinchas de Cipolletti en San Francisco antes de la final por el ascenso

Matías Vega, enviado especial a San Francisco

A medida que llegaron los últimos colectivos de los hinchas de Cipolletti a San Francisco, se armó la previa de la gran final, que empezará a las 15 en la cancha de Sportivo Belgrano.

El club reservó el predio de Tiro y Gimnasia, ubicado a una cuadra del estadio Juan Pablo Francia donde se jugará el partido por el ascenso contra San Martín de Formosa.

El lugar se guardó para que la gente del Albinegro pueda hacer base ahí en las horas previas al ingreso al estadio en un espacio con baños y cantina.

Los cánticos y las banderas albinegras inundaron San Francisco durante todo el fin de semana. Los hinchas se fueron encontrando en la ciudad y los bocinazos fueron recurrentes.

Unos 4.000 hinchas de Cipolletti coparán su tribuna en el estadio y, en las horas previas, se hicieron sentir con fuerza. Los colectivos sufrieron algunos retrasos de horario pero se estima que hasta el más demorado va a llegar a tiempo al partido.